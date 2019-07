Giulia Cavaglià e Francesco Sole stanno insieme? Lei non si nasconde

Francesco Sole e Giulia Cavaglià stanno insieme? Gli ultimi gossip

Nelle ultime ore Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono insieme in alcune storie Instagram pubblicate da lui, e questo avrà senz’altro scatenato pettegolezzi e voci di corridoio di ogni tipo: gossip che Giulia non ha voluto ignorare, soprattutto dopo che i follower hanno iniziato a fantasticare su una possibile relazione tra i due. Si tratta solo di pettegolezzi oppure c’è un fondo di verità? Francesco e Giulia si piacciono o sono dei semplici amici? La risposta è arrivata direttamente dall’ex di Manuel Galiano, e bisognava aspettarsela: non è che se due si trovano nella stessa macchina stanno insieme per forza (anche se questo è stato un grande indizio in alcuni clamorosi casi di cronaca rosa…).

Giulia Cavaglià non si nasconde e chiarisce: “Solo un amico”

“Ma tu e Francesco Sole insieme – questa la domanda di un follower alla Cavaglià –? Che ci dici?”. Tanta curiosità sui due insomma, e altrettanto chiara la risposta della ragazza: “Allora, fanciulle – queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne –, è solo un amico! Solo un amico! Ci troviamo bene, mi fa scassare, è molto simpatico ma è solo un amico!”. Inutile fantasticare, smorzate l’entusiasmo, anzi annullatelo del tutto, e pensate a qualcun altro, ammesso che Giulia voglia fidanzarsi in questo periodo turbolento.

Le ultime news su Giulia e Manuel dopo la rottura

Ricordiamo infatti che la Cavaglià si è lasciata da pochissimo con Manuel Galiano e che questa rottura è avvenuta a sorpresa, visto che in molti credevano che sarebbero durati (o che comunque non avrebbero litigato così presto); la stessa Raffaella Mennoia ha mostrato parecchie perplessità quando Giulia le ha dato la sua versione dei fatti davanti alle telecamere di Witty. Non è proprio tempo quindi per iniziare una storia, e comunque se dovesse iniziarla il principe azzurro non sarebbe il simpaticissimo Sole. Tutto chiaro? Che l’estate continui!