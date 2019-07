Uomini e Donne gossip: Manuel a sorpresa su Tina e Gianni, poi l’amore dopo Giulia

Manuel Galiano, gli ultimi gossip dopo Uomini e Donne

Dopo Uomini e Donne Manuel Galiano è stato protagonista del gossip sulla trasmissione di Canale 5 assieme a Giulia Cavaglià a causa della loro rottura quasi repentina. Anche dopo l’intervista rilasciata a Raffaella Mennoia per Witty Manuel ha continuato a far parlare di sé perché la sua versione dei fatti è stata molto diversa da quella di Giulia, e per questo non è da escludere un possibile confronto faccia a faccia tra i due a Uomini e Donne nelle nuove puntate che vedremo nella prossima stagione. Ma cosa si porta con sé Manuel dopo quest’esperienza? Cosa pensa di Tina Cipollari, Gianni Sperti e del programma in generale? Sono queste le domande che gli hanno posto i fan e a cui lui ha risposto senza esitazione.

Uomini e Donne gossip, le parole di Manuel su Tina Cipollari e Gianni Sperti

Su Tina e Gianni Manuel ha speso solo parole positive, e vien da dire stranamente se si pensa al rapporto che ha avuto con la prima: “Quanto ti manca Tina?”, gli ha chiesto un follower; “Ma sai – questa la sua risposta – che mi manca davvero?”. E su Gianni: “Lui – queste le sue parole sul rapporto che aveva con l’opinionista – è sempre stato uno dei pochi che mi ha capito fin dall’inizio”. E che dire invece di Uomini e Donne? Alla luce di quanto accaduto Manuel ci parteciperebbe nuovamente oppure no? Chissà; fatto sta che non sconsiglierebbe l’esperienza perché “ti fa crescere davvero tanto”. Si può dire insomma che Galiano abbia dei bei ricordi della trasmissione di nonostante la fine della storia con Giulia.

Manuel nuovo tronista di Uomini e Donne?

Manuel ha anche parlato dei suoi sogni per il futuro. “Ti piacerebbe ritrovare l’amore?”, gli ha chiesto un follower. “Sì, certo”, questa la sua risposta che non ci dice nulla in realtà sul gossip che da sempre lo vede protagonista dopo la rottura con Giulia: sarà o non sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne? Tra i tanti papabili c’è anche l’ex corteggiatore della Cavaglià, nonché tentatore di Sabrina Martinengo a Temptation Island, Giulio Raselli: il duo sarebbe una scelta perfetta, anche se dopo le vicende che hanno coinvolto Manuel siamo sicuri che in rete la polemica si riaccenderebbe.