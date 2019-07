Uomini e Donne news, Manuel dopo Giulia: ultima pesante frecciatina?

News Uomini e Donne, Manuel Galiano e Giulia Cavaglià oggi

Le ultime news su Uomini e Donne riguardano proprio loro, i chiacchieratissimi Manuel Galiano e Giulia Cavaglià, che recentemente sono tornati al centro del gossip per via dell’intervista rilasciata a Raffaella Mennoia per Witty; i due in quell’occasione hanno dato la loro spiegazione sui fatti che li hanno visti coinvolti e, almeno per quanto ci riguarda, la Mennoia ci è sembrata molto scettica nei confronti di Giulia, visto che a un certo punto le ha anche chiesto come mai non avesse cercato spiegazioni dalla ragazza con cui pensava che Manuel l’avesse tradita. Giulia non è stata in silenzio dopo l’intervista del suo ex e ha risposto per le rime; oggi sembra che a lanciare una frecciatina alla ragazza sia stato proprio lui.

Uomini e Donne news, Manuel risponde a Giulia?

In realtà non sappiamo cosa abbia voluto dire Manuel con la frase che stiamo per condividere, o meglio a chi abbia voluto far riferimento; è certo però che non si possa escludere Giulia Cavaglià, visti i contenuti e considerato il momento in cui Manuel ha parlato. Ma veniamo al dunque: “Alla gente – queste le parole di un follower – non piaci solo perché sei sincero, infatti tanti si sono ricreduti su di te”. “I buoni – questa invece la risposta di Manuel – vincono sempre”. A noi sembra di vedere un chiaro riferimento a ciò che è successo con Giulia, quindi a tutto ciò che lui ha raccontato a Raffaella; a voi?

Manuel e Giulia, la coppia scoppia subito come Angela e Alessio

L’ultima stagione di Uomini e Donne ci ha regalato dei flop pazzeschi, visto che oltre a Manuel e Giulia anche Angela Nasti e Alessio Campoli sono scoppiati subito; la speranza a questo punto è che in qualche modo la redazione e gli autori trovino un modo per evitare questi spiacevoli inconvenienti perché alla fine il danno maggiore lo subisce il programma e non la coppia interessata.