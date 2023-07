UeD, Giorgia Lucini: addio con Loschi? Giorni bui tra lacrime e crisi

Cosa sta accadendo a Giorgia Lucini? L’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogata sui social network, dove ha ammesso che non sta passando un periodo sereno, anzi. In effetti, in questi giorni, i fan avevano notato che qualcosa non andava. Ad attirare la loro attenzione sono state alcune citazioni condivise su Instagram, tra cui una in cui ha consigliato a se stessa di prendersi del tempo per sé.

“Direi che stavolta non ci sono alibi”, ha scritto la Lucini, facendo subito intendere che non è un periodo facile. Più di un mese fa, l’ex tronista ha affrontato un’operazione chirurgica e Federico Loschi era al suo fianco. Ma sembra proprio che qualcosa non vada tra loro, almeno questo è ciò che hanno percepito in queste ore i fan. Giorgia ha alimentato le preoccupazioni del pubblico che la segue condividendo altre tristi citazioni.

“Trattatevi come all’inizio, così non ci sarà la fine. / Ti sei promessa il mare, non accontentarti delle gocce” e ancora “Sei in una guerra costante, tra il cuore che dice di sì e la mente che dice di no”. Nelle scorse ore, l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso un lungo messaggio che parla di rispetto e che ha portato ancora di più i fan a pensare che sia in corso una crisi con il padre dei suoi due figli.

“Ormai in questa società di oggi vale proprio tutto e i valori, come l’educazione, la sincerità, l’altruismo e il rispetto sono ormai concetti utopici. Ma il problema fondamentale sapete qual è? È che non mi è mai piaciuto farmi trasportare dalla corrente. Ho trent’anni e due figli e purtroppo non ho la presunzione di dire che ho così tante certezze… Ma una tra le poche è che chi non mi rispetto non può far parte della mia vita”

A chi si riferisce Giorgia Lucini con questo messaggio? Molti fan sono certi che queste parole siano collegate a Federico Loschi, con cui sembrava essere vicino il matrimonio fino a qualche tempo fa. In passato, i due hanno già affrontato una brutta crisi, che li ha portati a dirsi addio. Dopo di che, hanno deciso di riprovarci e oggi ai fan sembra di tornare indietro nel tempo.

Ciò che è sicuro al momento è che l’ex tronista sta affrontando un momento davvero buio. Giorgia in queste ore si è lasciata andare a un lungo sfogo, attraverso un video condiviso sulle Stories di Instagram. Per parlare, la Lucini ha inserito il filtro con degli orsetti.

“Sono giorni che non dormo praticamente, mangio poco e non sto tanto bene. Non so se un po’ si era percepito dai social, anche perché io parlo molto spesso, parlo con voi e mi piace raccontarmi. Chi un po’ mi segue da anni, ha visto che ci sono dei cambiamenti, nel mio modo di raccontarmi sui social in questo ultimo periodo”

Da qui in poi, Giorgia non è riuscita a trattenere le lacrime e i fan si sono preoccupati ulteriormente:

“Non è un periodo facile, per niente. Io non riesco a fingere, anche se questo è il mio lavoro e basterebbe indossare una maschera e stare bene, in questo periodo non ce la faccio. Quindi è così, non c’è niente di grave, sono problemi del cavolo che si risolvono tranquillamente ma delle volte la vita è veramente str**za. Ti capitano tutte cose insieme e per quanto una possa avere un carattere forte e gestire tutto quanto, ci sono dei momenti in cui dici: ‘Forse cedo, butto giù tutto e basta’. Quindi diciamo che questo periodo è un po’ così, vedete le mie stories mute”

La Lucini ha spiegato di aver sentito delle sue colleghe, che le hanno assicurato che stanno vivendo un po’ la sua stessa situazione, ma con problemi differenti. Questo perché, anche se si mostrano spensierati sui social network, dietro ci possono essere situazioni difficili da affrontare.

Uomini e Donne, Giorgia Lucini: sono giorni davvero bui

Una situazione instabile quella che sta vivendo la Lucini. Questi problemi le stanno causando non pochi problemi, tra cui anche dei tremori, che non aveva mai avuto prima.

“Ci sono dei momenti in cui tremo e io non ho mai tremato in vita mia. Neanche quando sono stata malissimo, che voi non sapete credo perché è stato un periodo della mia vita in cui sono stata veramente tanto, tanto, tanto male, malissimo e non lo auguro a nessuno. Ma in questi giorni ci sono dei momenti in cui io tremo, prendo in mano il telefono e tremo, mi tremano le mani. Quindi è veramente folle, vi giuro non lo auguro a nessuno. Tremendo. Ripeto, ci sono persone che hanno problemi veramente grossi e non fanno nulla, però ognuno reagisce alle cose in modo differente, siamo tutti diversi ed è pure questo il bello di questo mondo no?”

Giorgia Lucini ha concluso il suo sfogo ammettendo di non sentirsi nella posizione di promettere ai fan che si farà sentire presto. Questo perché non sa quanto durerà questo suo malessere. In questo momento, vorrebbe solo recarsi su un’isola deserta, solo con i suoi figli, senza pensare a nulla. Invece, ci sono cose che deve affrontare.

“Più si cresce, più aumentano i problemi. Ma in realtà sono responsabilità che non tutti prendono allo stesso modo”, ha affermato l’ex tronista sempre più amareggiata. Non si sa di preciso cosa stia causando questo periodo così buio. Crede che chi la conosce da anni in questo momento fatichi a riconoscerla. Nonostante tutto crede che questo sia solo un periodo, in quanto ha affrontato situazioni più brutte.

Infine, Giorgia ha condiviso una foto dei suoi figli scrivendo: “Per fortuna che ho voi”. Di Federico Loschi nessuna traccia, per il momento.