UeD, Giorgia Lucini: matrimonio in vista? L’indizio accende il gossip, ma…

Un evento nella vita dell’ex tronista è stato interpretato in un unico modo da chi la segue, ma potrebbe non essere come sembra

Giorgia Lucini presto sposerà Federico Loschi? C’è un indizio delle ultime ore che ha scatenato il gossip sul matrimonio, ma potrebbe non essere l’unica spiegazione possibile. La giornata di ieri è stata molto importante per l’ex tronista di Uomini e Donne perché ha ricevuto uno dei sacramenti: la cresima. Ha postato le foto della festa e dei momenti più importanti, anzi più che altro delle persone a cui ha dedicato delle bellissime parole. Quando una persona fa la cresima in età adulta fa subito pensare a un imminente matrimonio. Per sposarsi in chiesa, infatti, è necessario aver ricevuto tutti i sacramenti previsti dalla religione cattolica e fra questi c’è anche la cresima.

Lo stesso Federico Loschi, compagno di Giorgia, ha commentato in modo ironico l’evento: “Una giornata importante per la bimba Gio… La Cresima a 30 anni”. Giorgia invece ha semplicemente scritto questo a proposito della cresima: “Non ne sapevate nulla, ma neanch’io quasi, ma ieri la mia cresima e al mio fianco alcune delle mie persone del cuore”. E così sono partite le ipotesi, ma la più gettonata riguarda il matrimonio. In effetti non è raro che dei futuri sposi facciano la cresima in età adulta prima delle nozze, ma non è detto che sia solo per questo.

Nei commenti c’è grande entusiasmo e tanti si sono già congratulati con l’ex tronista, certi e sicurissimi che Giorgia Lucini e Federico Loschi si sposeranno molto presto. Naturalmente i fan si augurano e sperano che sia per questo, sognando di vedere Giorgia col vestito bianco. Giorgia e Federico hanno due figli, sono già una famiglia felice e mancherebbe solo il matrimonio, è vero. Ma non è detto che vogliano o debbano sposarsi per forza! Infatti non è detto che la cresima in età adulta corrisponda alle nozze imminenti…

La Lucini potrebbe aver fatto la cresima per fare da madrina a un battesimo o a un’altra cresima, per esempio. Non a caso Giorgia Lucini ha risposto al gossip sul matrimonio senza confermare. A chi le ha chiesto di rivelare la data delle nozze o ha scritto che si sposerà ben presto, lei ha replicato così: “Chiedetelo a Federico”. La proposta sarà arrivata oppure no? Cosa c’è dietro la cresima? Nulla vieta, come ultima ipotesi, che abbia semplicemente scelto di cresimarsi per completare un percorso di fede.