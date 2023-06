UeD news Giorgia Lucini in ospedale: “In questi giorni mi farò forza”

Giorgia Lucini di Uomini e Donne si trova in ospedale e sta facendo preoccupare i fan. L’ex tronista ha preferito non svelare i dettagli del motivo riguardante il suo ricovero nella struttura ospedaliera, ma ha semplicemente fatto sapere di aver effettuato un intervento. Nelle scorse ore ha condiviso alcune Stories su Instagram che la ritraggono in camice in una stanza d’ospedale. La prima è uno screenshot della sua videochiamata con i due figli, avuti con Federico Loschi, prima dell’operazione chirurgica.

Dopo di che, Giorgia ha tenuto aggiornati i suoi fan annunciando di aver eseguito questo intervento. Ma non avendo svelato i motivi per cui si è dovuta operare, la Lucini sta decisamente facendo preoccupare il pubblico che la segue. Non si sa, dunque, se abbia eseguito un intervento estetico oppure un’operazione chirurgica legata a un problema di salute. Ecco le parole condivise nelle scorse ore dall’ex tronista:

“Intervento fatto. Da persona leggermente ipocondriaca prima di addormentarmi avevo un’ansia incredibile, ma poi la professoressa con la sua equipe medica sono stati sono stati super carini e mi hanno tranquillizzata e fatta stare a mio agio il più possibile. In questi giorni magari mi farò forza e vi racconterò un po’”

Dunque, per il momento non ci sono notizie riguardanti il motivo per cui si è operata. Intanto, l’ex tronista di UeD ci tiene a ringraziare i fan per tutti i messaggi di affetto che sta ricevendo in queste ore. Dopo di che, ha affermato: “Ora corro a bere mangiare e soprattutto ad abbracciare le mie cose belle”. Per capire cosa è accaduto bisognerà attendere un suo aggiornamento, rispettando così i suoi tempi.

Qualche tempo fa, Giorgia Lucini aveva rivelato sui social network di avere un problema di diastasi addominale. Per questo motivo, si pensa che l’intervento chirurgico potrebbe essere collegato a questo. Insieme ai figli Riccardo e Tommaso c’è il suo compagno Federico Loschi, che proprio di recente ha dovuto affrontare la rottura del tendine d’Achille.

Uomini e Donne news: la vita di Giorgia Lucini dopo il trono

I telespettatori che seguono da anni il noto programma di Maria De Filippi non hanno mai dimenticato il trono di Giorgia Lucini. Risale all’anno 2012 la fine del suo percorso nel dating show di Canale 5, condiviso con Manfredi Ferlicchia, la sua scelta. Dopo tre anni presero parte a una delle prime edizioni di Temptation Island. Qui, durante il falò di confronto, la loro relazione giunse al capolinea.

Ci fu la volontà da parte di Ferlicchia di riprendere la loro relazione, ma ormai era troppo tardi. Infatti, Giorgia aveva già voltato pagina con uno dei tentatori, Andrea Damante! Ma questa storia d’amore giunse rapidamente al capolinea, tanto che lui poi approdò sul trono, dove scelse Giulia De Lellis. Successivamente, la Lucini ha ritrovato la felicità con il cestista Federico Loschi.

Hanno avuto insieme due figli, Riccardo e Tommaso, e lo scorso anno si è anche parlato di matrimonio. Non solo, Giorgia e Federico hanno dovuto nel 2021 affrontare una profonda crisi.