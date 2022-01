Uomini e Donne, Giorgia Lucini e Loschi: lui rompe il silenzio, c’è speranza

La crisi tra Giorgia Lucini e Federico Loschi è arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno. Nessuno se lo aspettava, eppure il rapporto tra i due sta vivendo un periodo di bassi più che di alti. Ad annunciare la crisi è stata l’ex tronista di Uomini e Donne qualche giorno fa e fino a oggi lui, cestista di professione, non ha proferito parola. Federico Loschi ha rotto il silenzio oggi, scrivendo un lungo messaggio tra le storie di Instagram. Ha raccontato la sua versione dei fatti e, di sicuro, ha dato speranza ai fan che sognano di rivedere la famiglia riunita.

Federico ha esordito spiegando che mai avrebbe pensato di dover intervenire sui social per parlare della sua vita privata, ma dato che sei anni fa, conoscendo Giorgia, è entrato a far parte di questo mondo lo ha fatto oggi. Di sicuro è un mondo che è in conflitto con il suo, di sportivo professionista, quindi è passato a parlare della storia con Giorgia. Ha spiegato che i primi tre anni sono stati bellissimi, lui non giocava ed erano sempre in viaggio. Quattro anni fa la loro vita è cambiata, hanno scelto di diventare genitori e hanno messo al mondo due figli, Riccardo e Tommaso:

“I due ragazzi senza pensieri che eravamo e che dopo ogni litigata ci bastava uno sguardo e chiarivamo tutto davanti a una buona cena si sono trovati a pensare per 4, ad affrontare due gravidanze (da soli anche per questa improvvisa pandemia) con tutto ciò che ne comporta”

Federico Loschi si è detto innamorato di Giorgia Lucini:

“Chi mi conosce sa quanto io ami Giorgia, quanto io sia una persona solare e positiva e quanto noi come coppia (con i problemi di ogni coppia, perché non siamo extraterrestri) siamo stati e siamo tutt’ora una cosa sola, quasi morbosa. Tutto ciò insieme a qualche mio errore da ‘uomo’, hanno portato avanti un po’ di nervosismo… Che senza essere mai chiarito totalmente qualche settimana fa ha portato la situazione a esplodere”

Loschi ha ammesso i suoi errori, il fatto di aver parlato di “errori da uomo” potrebbe far pensare a un tradimento ma Giorgia aveva smentito questa ipotesi. Nel lunghissimo messaggio affidato ai social, il giocatore di basket ha proseguito ricordando come la Lucini lo abbia seguito ovunque per il suo lavoro. In ogni città in cui veniva chiamato a giocare, Giorgia lo ha seguito, spesso anche trascurando il suo lavoro di influencer. Pare di capire che secondo Federico quella di Giorgia sia stata una mossa per dargli una svegliata:

“Ora quando discutiamo come tutti non avendo molte persone vicine fidate oltre alla sua famiglia si è sfogata su Instagram. Cosa peraltro mai fatta in 6 anni. Forse anche per farmi ‘aprire gli occhi’, scatenando però una vera e propria bomba mediatica”

Federico ha spiegato che il suo telefono ha squillato per tre giorni senza sosta e ancora continua a squillare. Lui non ama mettere i problemi in piazza, soprattutto per non dare modo a chi non lo conosce di giudicare e sparare a zero. Tutto questo gli ha permesso di capire anche che molte persone si sono affezionati a lui e alla sua famiglia con Giorgia. Proprio a loro ha voluto dire che c’è ancora speranza. Federico Loschi e Giorgia Lucini sarebbero tornati insieme: