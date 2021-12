Giorgia Lucini e Federico Loschi si sono lasciati. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la fine della relazione col padre dei suoi figli poco fa su Instagram, accennando ai motivi senza scendere nel dettaglio. Ha chiarito che non c’è stato un tradimento, eppure ciò che ha aggiunto subito dopo è ancor più preoccupante. Giorgia ha parlato infatti di motivi ben più gravi di un tradimento, e questo non ha rasserenato affatto i fan dell’ex tronista. Solo pochi giorni fa aveva accennato a un periodo non facile, ma le foto di famiglia con l’albero di Natale avevano rassicurato tutti. Invece i dubbi erano fondati: è finita tra Giorgia Lucini e Federico Loschi.

Aveva parlato di delusioni e tradimenti, senza far capire però che riguardasse la sua famiglia. Quel suo messaggio ha scatenato i commenti dei suoi fan, in molti le hanno chiesto in privato cosa sta succedendo. Molti le hanno chiesto se è successo qualcosa con Federico, così lei ha deciso di vuotare il sacco. Ha pubblicato un lungo sfogo tra le storie di Instagram, specificando subito che aveva chiesto del tempo ma si è ritrovata sommersa da messaggi sul papà dei suoi figli. Tuttavia da una parte è consapevole del fatto che sui social è facile affezionarsi e quindi comprende la preoccupazione di tanti.

Così come comprende che spesso su Instagram si idealizzano persone e storie, alcune “sembrano delle favole”, ma a quanto pare non lo sono: “Come nelle favole più belle c’è sempre la strega cattiva”. Giorgia Lucini ha specificato che Federico Loschi non l’ha tradita. Ma allora chi sarebbe questa strega cattiva? Non è chiaro, lei ha proseguito così:

“Vi posso assicurare che ci sono mancanze di rispetto molto più gravi di un tradimento. Come in tutte le storie, anche la mia aveva momenti di litigio alternati a momenti d’amore folle. Tante volte ho detto basta per cose stupide e sono sempre tornata perché innamoratissima, ma purtroppo certe cose sono irrecuperabili e per quanto l’amore può essere grande non vince su tutto”

Non ha aggiunto altro, ha solo ringraziato per l’affetto che ha ricevuto in tutti questi anni. “La nostra storia è arrivata al capolinea”, ha scritto precisando però di non sentirsela di aggiungere ulteriori dettagli. Non ha voglia, e forse non è dello stato d’animo giusto per spiegare meglio perché si è lasciata con Federico Loschi. Se un giorno dovesse aver voglia di condividere di più, lo farà. La coppia ha due figli, Riccardo e Tommaso. Sul profilo di Loschi, giocatore di basket, tutto tace sulla rottura, per ora.