Uomini e Donne Giorgia Lucini: crollo per l’ex tronista, feste natalizie amare

Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne nonché ex compagna di Manfredi Ferlicchia e Andrea Damante, ha avuto un crollo. Lei stessa lo ha raccontato su Instagram, dove è seguita da più di 620 mila utenti. La giovane, oggi fidanzata con il cestista trevigiano Federico Loschi (la coppia ha anche due figli, Riccardo, venuto alla luce nel 2019, e Tommaso, nato a marzo 2021), nelle scorse ore ha pubblicato una Stories in cui ha spiegato che sta attraversando un periodo buio e che ha bisogno di staccare la spina. Altrimenti detto, per un po’, non allieterà più i suoi numerosissimi fan con contenuti social.

Lo sfogo di Giorgia è giunto nel pieno delle feste natalizie ed è arrivato come un fulmine a ciel sereno, senza alcun preavviso. “Non sto vivendo un periodo facile – ha spiegato l’ex tronista -. Ho sempre pensato che l’amore vince su tutto, ma purtroppo non è così. Viviamo in un mondo fatto di persone cattive che anziché gioire delle vittorie, gioie, altrui, cercano in tutti i modi di infangarti, di trattarti male, di abbatterti…”.

“Non è successo nulla di grave – ha sottolineato l’ex tronista di UeD -. Mio padre mi ha insegnato ad alzarmi anche davanti al momento più no, ai periodi più bui e per questo lo ringrazio con tutta me stessa. Se oggi sono la donna, la mamma che sono sicuramente lo devo all’educazione e ai valori che lui, la mia mamma e tutta la mia famiglia mi hanno insegnato“.

La compagna di Loschi si è poi scusata con i fan in quanto, almeno per ora, non se la sente di “dare spiegazioni” ulteriori del periodo difficoltoso che sta vivendo. “Ho bisogno di staccare un po’ e di riprendere in mano la mia vita“, ha concluso.

Restano dunque ignote le cause che hanno condotto la Lucini in un periodo buio. E restano ignoti anche i soggetti che l’hanno delusa. Da quanto trapelato non sembrerebbe che il suo malessere dipenda dal contesto familiare. Quindi il crollo non dovrebbe essere imputabile a una crisi sentimentale con il proprio compagno.

Giorgia Lucini: UeD, Temptation Island ed ex fidanzati

Giorgia Lucini è legata sentimentalmente dal 2016 al giocatore di pallacanestro Federico Loschi. Prima di conoscere l’attuale compagno, con cui ha messo su famiglia, ha partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island. Nel dating show di Canale Cinque timonato da Maria De Filippi ha ricoperto sia il ruolo di corteggiatrice sia quello di tronista. In quest’ultima veste scelse Manfredi Ferlicchia con il quale partecipò anche al reality delle tentazioni guidato da Filippo Bisciglia. Dopodiché la relazione giunse al capolinea. Giorgia si è così legata ad Andrea Damante, il quale, conclusa la love story, salì a sua volta sul trono di Uomini e Donne che lo portò a scegliere Giulia De Lellis.