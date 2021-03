UeD, Giorgia Lucini di nuovo mamma: è nato il secondo figlio

Per i fan di Uomini e Donne arriva un’altra bellissima notizia: Giorgia Lucini ha partorito! L’ex tronista è diventata mamma per la seconda volta. Ad annunciarlo è il suo compagno, Federico Loschi. Con una Storia ironica, sul suo profilo Instagram il giocatore di basket fa sapere ai fan che Giorgia sta bene e che è nato Tommaso. Questo il nome scelto dalla coppia, che dopo la nascita di Riccardo accoglie un altro bebè. Secondo quanto rivela lo stesso Loschi, il piccolo è di 3,980 kg per 55 cm. Con molta ironia, il compagno della Lucini ringrazia tutti coloro che sia stanotte che all’alba si sono preoccupati per lei e per il bimbo.

“E come al solito di me non se n’è fregato nessuno”, scrive con tono ironico Loschi. Intanto, fa anche sapere l’orario preciso della nascita del secondo figlio, che corrisponde alle 8.35 di oggi, lunedì 8 marzo 2021. Giorgia non è l’unico volto ad aver allargato la sua famiglia in queste ultime ore. Infatti, Ludovica Valli oggi ha dato alla luce la sua prima figlia! Nella giornata di ieri, la Lucini aveva fatto sapere ai suoi fan che il parto era ormai vicino. L’ex tronista si è ripresa sul letto d’ospedale, da dove rivelato che era stata ricoverata. Non si sa che parto abbia avuto Giorgia, ma probabilmente i medici avranno optato per il cesareo.

Lei stessa ieri sera rivelava di essere speranzosa. In particolare, avrebbe voluto partorire stanotte con un parto naturale. Ma la Lucini ha poi specificato che questo sarebbe stato impossibile, in quanto non aveva ancora le contrazioni. “Altrimenti domani mattina facciamo il cesareo”, ha dichiarato ieri sera Giorgia. E visto che il piccolo Tommaso è nato questa mattina, sembra proprio che la Lucini non abbia avuto il parto naturale che desiderava.

Sempre nella giornata di ieri, l’ex tronista ha fatto notare il suo dispiacere per la lontananza con il figlio Riccardo. Ha dovuto lasciare il piccolo tra le braccia della nonna in lacrime. Il bambino non voleva lasciare la sua mamma e, in quanto ancora molto piccolo, probabilmente non ha compreso neanche il motivo di questa breve separazione. Ora Giorgia non vede l’ora di poterlo riabbracciare e di assistere al primo momento in cui i suoi due figli si guarderanno per la prima volta.

Ciò, però, avverrà solo quando la Lucini lascerà l’ospedale. Per questioni legate alla pandemia del Covid-19, il piccolo Riccardo non potrà raggiungere i suoi genitori e il suo fratellino in ospedale.