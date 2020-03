UeD, Sperti furioso smaschera strategie social: “Qualcuno gioca”

Uomini e Donne, Gianni Sperti è una furia con il parterre: cos’è successo

Oggi a Uomini e Donne Gianni Sperti si è rivolto furiosamente ai due parterre dopo la lite tra Valentina Autiero e Andrea, accusato da Veronica Ursida di avere un’altra donna fuori. Il ragazzo ha confermato tutto ma ha sottolineato che c’è stato solo un bacio e che nel frattempo aveva interrotto la frequentazione con la Dama del Trono Over. Ciò che Gianni proprio non ha sopportato è il fatto che ancora una volta sono stati messi in mezzo i social network per creare scandali e argomenti di cui parlare in puntata: “C’è qualcuno – queste le parole dell’opinionista di UeD – che gioca con i social. Vi invito a non riportare più cosa succede nei social“. Gianni è fermamente convinto insomma che sia Dame sia Cavalieri facciano scoppiare polemiche fuori per finire al centro dell’attenzione.

UeD, Sperti perde le staffe con Valentina Autiero: una storia finita malissimo

Gianni era già indispettito di suo perché non riusciva più a sopportare l’atteggiamento di Armando Incarnato, con il quale ha discusso per l’ennesima volta, e perché non riteneva giusto quanto fatto da Andrea nei confronti di Veronica e Valentina: perché non ha confessato questo bacio? “Sto piena proprio – ha commentato intanto la Autiero –. Andrea – ha poi aggiunto rivolgendosi al diretto interessato –, con me hai toppato alla grande. Se tu mi conosci un errore del genere non puoi permetterti di farlo. Tu sulle tue story metti solo cose su Veronica. Ti eri baciato con una il 14. Se questa ragazza si è messa a scrivere non è una cosa di un’ora… Quante volte l’hai vista?”. Andrea ha sminuito la cosa parlando di una sola volta ma Valentina è stata irremovibile, e comunque il fatto che abbia menzionato Instagram non fa altro che avvalorare quanto detto da Gianni: pare che i social network siano diventati un mezzo per finire al centro dello studio.

News Uomini e Donne, tanti gli scandali social portati in trasmissione

D’altronde non è la prima volta che accade una cosa del genere: basti pensare a quanto successo un po’ di tempo fa, quando Barbara De Santi portò in trasmissione le parole di Paola Barale e finì in lacrime per aver creato soltanto del caos. La presenza dei social a Uomini e Donne è importante perché alimenta le dinamiche; sarebbe bello però se si trattasse di atteggiamenti spontanei e non di trovate per attirare l’attenzione su di sé e discutere in trasmissione. Dite che cambierà qualcosa in questo senso?