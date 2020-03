Trono Over, Armando dopo sfuriata Maria: “Manipolatore”, cos’è successo

Armando Incarnato, ancora guerra al Trono Over: il Cavaliere chiede scusa dopo la sfuriata di Maria De Filippi

Armando Incarnato è tornato a Uomini e Donne dopo la sfuriata di Maria De Filippi, lo abbiamo visto già ieri nella puntata del Trono Over e lo abbiamo rivisto oggi parlare proprio con Veronica Ursida. Niente è cambiato rispetto a qualche giorno fa, anzi: Armando ha chiesto scusa a Veronica per i modi ma non crede minimamente alle sue lacrime perché è convinto di ciò che ha detto. Opinione rispettabile sebbene non provata, la sua, che però continua a dare molto fastidio alla Ursida. Anche perché si è riparlato di lei e di questa sua frequentazione fuori nonostante i problemi stavolta fossero di Andrea. Ma veniamo al dunque.

Trono Over, Veronica e Andrea: la storia fuori che non piace a Gianni Sperti

In puntata si è parlato in modo approfondito del bacio che c’è stato tra Andrea e la ragazza di cui si è parlato ieri: Gianni Sperti si è schierato apertamente a favore di Veronica che tra l’altro secondo l’opinionista è impossibile abbia una relazione fuori, visto che con Armando – questo ciò che ha fatto notare – c’è stata dell’intimità. “E vieni qua a fare la paternale a lei?”, queste le parole dell’opinionista ad Andrea a un certo punto: Gianni infatti non tollera che Andrea abbia accusato Veronica di essere fidanzata fuori nonostante fosse lui stesso a vedere un’altra.

Uomini e Donne, Armando spiega le sue ragioni e attacca: “Lacrime finte”

Nel corso della discussione ci si è spostati su di Armando che oggi si è scagliato contro gli opinionisti invitandoli a calmarsi perché certi insulti non li merita e poi vengono riportati sui social network. Come dicevamo, nessun ripensamento su Veronica: “Per me – queste le sue parole – le tue lacrime sono finte perché dopo mezzora stavi ridendo. Ci sono tre persone che ti hanno detto tutte e tre la stessa cosa in maniera diversa. Fabio, io, che te l’ho detto in un modo, e lui che te l’ha detto in un altro”. Armando è convinto che lei abbia qualcuno fuori e pur non avendo le prove provate ritiene stranissimo che chi ha a che fare con lei non la consideri pronta per una storia.

UeD, Veronica senza freni: “Sei un manipolatore”

“Fai schifo. Tu sei un manipolatore. Narcisista cronico, pessimo”, questa la risposta di Veronica a un certo punto, quando ha trovato supporto pure in Gianni: “Con tutto quello che ha combinato qua dentro ha anche il coraggio di fare la vittima!”. “Lui – ha aggiunto – puntualmente quando chiude la storia racconta quello che queste poveracce hanno raccontato!”. In studio gli schieramenti sono chiari e la situazione sembra essersi persino complicata rispetto alla sfuriata di Maria De Filippi: nessuno crede ad Armando e sono tutti a favore della Ursida. Cosa succederà nelle prossime registrazioni?