Uomini e Donne news, Veronica sbugiarda Andrea: bacio e chat sospette

News Uomini e Donne, Veronica Ursida reagisce dopo l’ultima segnalazione: l’attacco ad Andrea

Veronica Ursida è stata difesa a spada tratta nell’ultima puntata di Uomini e Donne Over, visto che è stata la stessa Maria De Filippi a invitare Armando Incarnato a calmarsi con le offese e le accuse. Dopo le tante lacrime versate nella scorsa puntata Veronica oggi ha riportato una segnalazione che sa tanto di vendetta ma che in fin dei conti avrebbe dovuto fare a prescindere da ciò che le è accaduto: pare che Andrea, il ragazzo che stava conoscendo e che non le è stato per niente d’aiuto la scorsa volta, abbia frequentato un’altra il giorno di San Valentino, proprio quando aveva chiesto a lei di uscire. “Mi ha scritto che il week end di San Valentino – queste le parole della Ursida –, in cui mi avevi chiesto di vederci, sei andato al mare con questa ragazza. Ti sei baciato. La redazione ha tutte le chat. Hanno tutto loro, io dico semplicemente: mi hai detto che sono fidanzata ma tu non ti sei comportato bene perché in quel momento ci stavamo conoscendo!”.

Uomini e Donne news, Andrea frequenta qualcuna fuori? Veronica sicura

Andrea ha cercato di farle capire che comunque non erano fidanzati ma la Ursida ha continuato ad attaccarlo facendogli presente che “la trasmissione prevede che nessuno di noi potesse frequentare qualcuno al di fuori. Sei uscito con lei, sei andato al mare con lei, ti sei baciato. Tu sei venuto per me? Siamo usciti? Siamo andati a pranzo? Mi avevi invitato il 14 sera per andare a fare quell’aperitivo in centro, mi avevi invitato al mare la domenica?”. Tutte domande che hanno una risposta affermativa e che quindi avvalorano l’opinione di Veronica secondo cui Andrea si sia comportato veramente male.

Gianni Sperti a favore di Veronica: “Chi ha il sospetto ha il difetto!”

Ad appoggiarla anche Gianni Sperti che ha fatto riferimento alla scorsa puntata. “Chi ha il sospetto ha il difetto – ha detto l’opinionista accusando Andrea di aver esagerato con la segnalazione dell’altra volta –! A me non sei piaciuto per niente!”. Staremo a vedere cosa succederà ora, visto che Andrea sta uscendo con Valentina Autiero e si sta trovando molto bene.