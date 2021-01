UeD, Gianluca: “Non ho tradito Maria”, poi attacca i corteggiatori di Sophie

Gianluca De Matteis ha abbandonato il trono di Uomini e Donne dopo tre mesi di permanenza. L’ormai ex tronista romano ha preso una scelta abbastanza difficile e oggi ne parla con il settimanale Nuovo. Lui stesso ammette che la sua non è stata decisione presa in modo semplice. Sebbene non abbia raggiunto l’obbiettivo che si era prefissato, ovvero trovare l’amore nel programma, è comunque contento dell’esperienza che ha vissuto. Gianluca è soddisfatto, nonostante il finale, anche perché sa di essere stato sincero. Avrebbe potuto continuare un percorso sotto i riflettori, fingendo. Eppure ha preferito lasciare il Trono e fare così un passo indietro, consapevole del fatto che la sua esperienza non stava proseguendo nella strada giusta.

Nel corso di questa intervista, Gianluca ci tiene a precisare: “Non ho tradito il pubblico ma soprattutto Maria De Filippi, che mi ha offerto questa opportunità”. Ovviamente De Matteis non può che essere riconoscente alla conduttrice, con cui ha avuto un’importante conversazione prima ancora che iniziasse il programma. Diverso tempo fa, l’ex tronista aveva confessato di aver parlato con Maria del suo grande sogno: diventare attore. Ma come ha preso la conduttrice la notizia sul suo abbandono? Come ha dimostrato durante la puntata e come conferma oggi Gianluca, la De Filippi l’ha rassicurato.

La conduttrice, in quella circostanza, ha detto al giovane romano di non preoccuparsi, in quanto probabilmente questo per lui “non era il momento giusto per trovare l’amore”. L’ex tronista crede che la padrona di casa abbia apprezzato l’onestà e la sincerità con cui ha dichiarato di voler lasciare il programma. Intanto, Gianluca ha mantenuto un buon rapporto con i suoi colleghi, Davide Donadei e Sophie Codegoni. Con il primo ha avuto dei dissapori, che in brevissimo tempo hanno lasciato spazio a una bella amicizia.

Gianluca è convinto che entrambi i tronisti siano sulla buona strada per trovare l’amore, ma nutre più certezze su Davide: “Non è Sophie a suscitarmi dubbi, ma sono i corteggiatori che sino a oggi si è trovata di fronte”. Di chi sta parlando Gianluca? Al momento a corteggiare la Codegoni vi sono Matteo, Giorgio e Antonio (quest’ultimo nelle prossime puntate viene eliminato). Sembra proprio che i tre non abbiano convinto l’ex tronista romano! Spende bellissime parole per Gemma Galgani, a cui consiglia di ragionare di più per evitare di soffrire, e per Tina Cipollari, a cui vuole “molto bene”.

“Il loro è un rapporto di amore e odio”, continua Gianluca parlando dei litigi che si accendono tra la dama torinese e l’opinionista. Con Gianni Sperti non c’è sempre stato un rapporto idilliaco. Più volte il ballerino ha ammesso di non riuscire a provare delle emozioni con il percorso di De Matteis. Ma a oggi il rapporto è ben diverso. Gianluca è certo che l’opinionista si fosse fatto “un’idea sbagliata” su di lui. Alla fine, però, hanno messo una pietra sopra a quanto accaduto in studio e quando è uscito dal programma si sono salutati con “grande affetto”.

E se un giorno Maria gli desse una seconda possibilità sul trono, lui valuterebbe la proposta “volentieri”.