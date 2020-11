UeD, Gianluca: “Ho iniziato a sentirmi sbagliato”, delusione per Davide

Gianluca De Matteis non sta vivendo un’esperienza serena a Uomini e Donne, in queste ultime settimane. Il tronista è stato, di recente, attaccato dai presenti in studio, che lo accusano di non essere totalmente se stesso. In particolare, la sua corteggiatrice Gabriella ha deciso di fare retromarcia e lasciare così il programma. La ragazza ha ammesso di non sentire più le stesse emozioni nei confronti del tronista, che piano piano l’ha delusa. Di fronte ai vari attacchi, Gianluca ha iniziato a sentirsi confuso e sbagliato. Adesso, però, è pronto a ripartire da zero con il suo percorso. Anche lui ha le sue fragilità, ma non sente di essere una persona né presuntuosa né fredda. Avrebbe voluto esprimersi di più in studio e c’è una cosa che si rimprovera:

“Negli ultimi tempi mi sono ritrovato fin troppe volte a chiedere scusa, quasi a giustificarmi per il mio carattere, ma oggi penso che non avrei dovuto. Questa è l’unica cosa che mi rimprovero”.

Intanto, ammette che la decisione presa da Gabriella l’ha completamente spiazzato. Non si aspettava che sarebbe accaduto ciò, in quanto è successo all’improvviso, proprio quando aveva reso nota la sua difficoltà emotiva. Erano ormai giorni che si sentiva in confusione e demoralizzato. Non riusciva a comprendere quale fosse il suo problema. Gli è dispiaciuto molto che Gabriella sia andata via, in quanto aveva la sensazione che tra loro si sarebbe potuto creare qualcosa. Ha avuto diversi dubbi sulla loro compatibilità caratteriale, ma a pelle si sente attratto da lei. Ormai, però, la corteggiatrice ha preso la sua decisione.

Quello che ha vissuto in queste settimane nel programma l’ha aiutato a riflettere tanto e a tornare sereno. De Matteis sente di aver recuperato quella tranquillità che ormai aveva un po’ perso. Si sente finalmente libero di lasciarsi andare. Ed ecco che si sfoga su quanto accaduto con Davide Donadei. Quest’ultimo ha espresso la sua opinione sul percorso di Gianluca, stupendo tutti. Il tronista pugliese si è detto convinto del fatto che il collega lo stesse imitando. De Matteis oggi ammette di essere rimasto molto male e anche deluso dal suo intervento. “Ha detto delle cose che non condivido affatto e mi ha preso in un momento di debolezza in cui non ero in grado di rispondere”, dichiara Gianluca. In quel momento, in effetti, stava risolvendo una situazione delicata con la corteggiatrice che si trovava di fronte a lui.

Gli è dispiaciuto molto il comportamento di Davide. Gianluca sente di non essersi mai intromesso nel suo percorso, se non per sostenerlo. Pertanto, non comprende il motivo del suo attacco. “Se dovesse dirmi di nuovo qualcosa su cui non mi trovo d’accordo, non perderò l’occasione di rispondere a dovere”, conclude Gianluca, fortemente deluso.

Ora De Matteis spera di poter iniziare a costruire qualcosa di più importante e di vivere emozioni ancora più intense, per godersi al meglio questo percorso.