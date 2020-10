Uomini e Donne, Gianluca vuole fare l’attore: cosa ha detto Maria in privato

Gianluca De Matteis ha deciso di dare una svolta alla sua vita partecipando a Uomini e Donne, dove attualmente siede sul Trono. Il tronista ha ovviamente prima avuto un incontro in privato con Maria De Filippi! Si sono conosciuti durante il suo provino e lui era, chiaramente, emozionato. A raccontare tutto questo ci pensa oggi Gianluca, in una nuova intervista sul settimanale Nuovo Tv. Non si sarebbe mai immaginato di trovarsi subito di fronte alla nota conduttrice. A questo punto, non ha potuto non pensare che il tutto stava diventando una cosa seria. De Matteis descrive Maria come una persona cordiale e alla mano. Durante il secondo colloquio gli ha chiesto se avesse ripreso a lavorare come fisioterapista, dopo l’interruzione causata dalla pandemia legata al Coronavirus. Il modo in cui la De Filippi si è preoccupata per l’aspetto lavorativo, ha colpito molto Gianluca. Infatti, De Matteis ammette di averla vista, in quel momento, come una seconda mamma. Nei sogni di Gianluca c’è la recitazione. Il tronista sogna di diventare attore e Maria è a conoscenza di questo suo desiderio.

Uomini e Donne, Gianluca De Matteis vuole fare l’attore: cosa gli ha detto Maria De Filippi in privato

Gianluca De Matteis ha confessato a Maria De Filippi, durante i loro colloqui, che vorrebbe fare l’attore. Ma cosa ha dichiarato la conduttrice quando ha scoperto questo suo desiderio? La conduttrice ha inizialmente fatto una domanda ben precisa al tronista, consigliandogli di pensare prima di rispondere: “Lo sai che i registi spesso penalizzano i tronisti?” A questo punto, la De Filippi ha fatto presente a Gianluca che sarà molto più complicato per lui realizzare il suo sogno, dopo aver preso parte al programma. De Matteis aveva già la risposta a queste parole della conduttrice, secondo quanto lui stesso dichiara nella sua intervista.

Gianluca De Matteis a Uomini e Donne: Maria lo mette in guardia, lui sceglie di proseguire con il suo percorso

Nonostante Maria gli abbia fatto presente che sarà difficile diventare attore dopo il programma, Gianluca De Matteis non si perde d’animo, anzi. Il tronista ha assicurato alla De Filippi che impiegherà comunque tutte le sue energie in questo percorso. Al suo futuro di attore penserà in un secondo momento. Intanto, De Matteis sta proseguendo la sua esperienza sul Trono ed è diventato anche protagonista di un triangolo amoroso, insieme ad Armando Incarnato e Lucrezia!