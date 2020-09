Uomini e Donne: Lucrezia smascherata, un “Ti amo” sorprende Armando

Lucrezia a Uomini e Donne ha scelto tra Armando e Gianluca, ma è stata in un certo senso costretta a farlo. Anzi diciamo che il tronista ha scelto per tutti. In esterna infatti Gianluca le ha detto di fare una scelta perché stanco di questa situazione. Anche Armando ha deciso di non uscire con lei per darle il tempo necessario per capire. In studio però è stato Gianluca a dire basta, invitando Lucrezia a frequentare solo Armando perché lui preferiva uscire dal triangolo amoroso. Lucrezia ha abbandonato lo studio, poi è tornata dicendo che anche lei voleva chiudere con il tronista e uscire solo con il Cavaliere. Così si è seduta nel parterre del Trono Over. Il pubblico non ha reagito bene e si è scagliato contro la corteggiatrice accusandola di non aver reagito. Gianluca ha spiegato di non aver mai ricevuto nessun segnale di interesse da parte di Lucrezia e lei ha confermato, dicendo di non essere abituata a darne.

Uomini e Donne, Lucrezia sceglie Armando poi viene smascherata dalla redazione

Questo ha scatenato una nuova polemica: Uomini e Donne è il contesto giusto per lei, alla luce di queste ultime dichiarazioni? Le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News sulla registrazione di ieri hanno aggiunto altro, però. Nel corso della registrazione Maria ha chiesto alla ragazza se avesse altro da aggiungere su Gianluca. Lei ha detto “no” all’inizio, poi però è saltato fuori che aveva confessato a qualcuno della redazione che nei camerini le corteggiatrici dicono che Gianluca sia un po’ moscio. Quindi concorderebbero con lei. Lucrezia ha negato di averlo detto, ma è stata smascherata della redazione: non solo lo ha detto ma aveva anche chiesto di non rivelarlo in puntata. Le altre corteggiatrici hanno smentito comunque e Gianluca ha deciso di dar loro fiducia.

Anticipazioni Uomini e Donne, Sara innamorata di Armando: lui le dà il due di picche

Ma veniamo alle anticipazioni su Armando. Chiamato al centro dello studio si è ritrovato circondato da palloncini con delle frasi d’amore. La mittente era Sara, una Dama che Armando aveva definito solo un’amica. Sara ha ammesso davanti a tutti che da qualche settimana non fa altro che pensare ad Armando e che si è innamorata. Lo studio ha reagito con stupore, ma Armando non ha ceduto al gesto romantico: ha confermato di vederla solo come un’amica. Sara è scoppiata a piangere.