Uomini e Donne, Gianluca abbandona: reazioni, anche quelle inaspettate

Il tronista romano, nella puntata andata in onda oggi, ha deciso di annunciare il suo abbandono: come hanno reagito i presenti in studio alla sua scelta, tra Armando, Maria, Gemma, Sophie, Gianni, Tina e Davide

Gianluca De Matteis ha abbandonato il trono di Uomini e Donne. Una decisione sofferta, ma che è arrivata dopo una settimana di riflessione, in cui ha affrontato anche un lutto. Nel corso della puntata in onda oggi, il tronista romano ha annunciato in lacrime di aver deciso di lasciare il programma. Non riusciva a parlare, in quanto per lui è stato impossibile trattanere le lacrime. Maria De Filippi è subito corsa in suo aiuto e ha spiegato cosa stava appunto accadendo, rivelando lei stessa che Gianluca avrebbe abbandonato il trono. La conduttrice ha subito cercato di rassicurare De Matteis, facendogli presenta che questa sua scelta dimostra che non è falso. Infatti, avrebbe potuto comunque continuare il suo percorso per stare sotto i riflettori.

Lui stesso ha ammesso di non essere riuscito a costruire dei rapporti con le sue corteggiatrici. Avrebbe voluto lasciare il programma dopo aver creato qualcosa di importante, ma ciò non è accaduto. Ha fatto presente che ha viaggiato molto, ma quello all’interno della trasmissione è stato per lui “uno dei più bei viaggi”. A questo punto, ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che lavorano nel programma e Maria gli ha fatto notare che potrà continuare a sentirle. Come hanno reagito i presenti in studio? Tutti hanno applaudito di fronte alle parole di Gianluca, comprendendo il suo disagio.

Davide Donadei, con cui più di una volta ha avuto qualche battibecco, ha fatto sapere che fuori dallo studio vanno molto d’accordo. “Ci siamo sempre chiariti fuori, gli ho chiesto anche scusa. Lui è veramente fantastico fuori”, ha dichiarato dispiaciuto il tronista pugliese sul collega. A detta di Davide è davvero un peccato che Gianluca non sia riuscito a mostrare il suo carattere. Della stessa opinione è Sophie Codegoni, che più volte ha preso le difese di De Matteis: “Per me è un fratellone”. Sebbene in passato non abbia creduto in lui, Gianni Sperti si è mostrato abbastanza dispiaciuto.

Tina Cipollari ha detto la sua, riservando solo complimenti a Gianluca: “È sempre stato un ragazzo bravo e gentile, secondo me ha lasciato un bellissimo ricordo“. Armando Incarnato ha mostrato un leggero sorriso di fronte alla commozione di De Matteis, che sembrava fare da incoraggiamento. Tra loro ci sono dei trascorsi non proprio positivi, ma oggi il cavaliere napoletano ha dimostrato di aver compreso il giovane. Anche Gemma Galgani ha fatto notare il suo dispiacere.