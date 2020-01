UeD Gemma e Juan Luis: anche Maria senza parole, ora parla l’amico di lui

Maria De Filippi sorpresa da Gemma Galgani a Uomini e Donne: “Parli sul serio?”

Puntata ricchissima quella di oggi di Uomini e Donne perché abbiamo conosciuto molto meglio Jean Pierre Sanseverino, che ha fatto una bruttissima figura con Antonella, e abbiamo salutato definitivamente Juan Luis Ciano. A intervenire su quest’ultima vicenda è stata anche Maria De Filippi sorpresasi, diciamo così, del fatto che Gemma Galgani si aspettasse un saluto più caloroso da Juan Luis dopo ciò che è successo. “Ma Gemma – queste le parole della conduttrice dopo che il partenopeo aveva abbandonato la trasmissione –, parli sul serio? Ti aspettavi che venisse a salutarti con un bacio? Con tutto quello a cui abbiamo assistito oggi se lui si fosse alzato tu lo avresti accettato questo bacio?”. Il tono non è stato aggressivo ma era molto evidente che la De Filippi fosse assolutamente stupita dalla Galgani.

UeD, Juan Luis dopo la trasmissione: l’amico parla della scommessa

Chiudiamo così il capitolo “Juan Luis Ciano” che tra l’altro è stato sostituito subito da un altro Cavaliere, e lo facciamo proponendovi un’intervista di Stefania Rocco per Gossip Fanpage a un suo amico, precisamente a colui che disse che Juan era andato a corteggiare Gemma per “scommessa”. “Quando ho scritto che Juan Luis è andato a ‘Uomini e Donne’ per una scommessa – queste le sue parole – intendevo dire che aveva fatto una scommessa con se stesso. Esce da una storia importante durata tre anni e finita male, in tv voleva mettersi in discussione. Sono stato frainteso. Non intendevo dire che era approdato in trasmissione alla ricerca di popolarità”. L’errore fatto dall’amico di Juan Luis è stato clamoroso in realtà, perché sappiamo tutti com’è andata a finire: è stata proprio questa in effetti una delle obiezioni mosse a Juan in trasmissione.

Juan Luis ha sfruttato Gemma? L’amico lo difende e spiega: “Si è legato non a livello sentimentale”

L’intervista di Stefania Rocco permette di capire anche perché Juan abbia comunque cercato di restare a Uomini e Donne nonostante Gemma non lo avesse voluto più: “Perché – questa la spiegazione dell’intervistato – è molto dispiaciuto per com’è evoluta la situazione e per le numerose contraddizioni. Si è legato a Gemma come persona – ha chiarito –, non a livello sentimentale. Doveva dirlo subito invece di tergiversare. Poi avrebbe deciso la produzione se permettergli di rimanere per conoscere un’altra donna. Non gli è stato consentito perché il suo comportamento gli ha fatto perdere credibilità. Hanno pensato che lui volesse sfruttare la situazione”. In effetti nel corso di queste settimane le accuse a Juan Luis sono state tantissime, ed è vero che il partenopeo avrebbe potuto evitare di portare per le lunghe una situazione che alla fine lo ha allontanato anche dalle altre Dame del parterre.

Come sta Juan Luis dopo il Trono Over? Le ultime news

Adesso Juan non sembra stare molto bene per quello che è successo: “L’ha presa molto male perché è stato attaccato su tutti i fronti, non ne è uscito bene […] Mi rendo conto che sia tutto contro di lui ma è seriamente alla ricerca dell’amore. Esce da una storia finita male, ha sofferto molto”. Dite che non lo rivedremo davvero più a UeD o che invece dobbiamo aspettarci un suo ritorno? Restate con noi! Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!