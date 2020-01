Uomini e Donne anticipazioni, Gemma dimentica Juan Luis con lui: svenimenti, liti e dottore

Anticipazioni Uomini e Donne, di nuovo dottore per Gemma Galgani: la sfilata che fa danni

Gemma Galgani è stata protagonista dell’ultima registrazione del Trono Over, dove Juan Luis Ciano era assente: possiamo dire con certezza quasi assoluta dunque che l’ex Cavaliere di Gemma non tornerà più in trasmissione neanche nel parterre maschile. Cos’è successo a Gemma? Leggete assieme a noi: durante la sfilata che hanno registrato Massimiliano ha imitato Richard Gere in Ufficiale e Gentiluomo prendendo in braccio Aurora e facendole fare il giro dello studio; l’ha poi portata fuori per baciarla e si è meritato una standing ovation che ha contribuito a emozionare la Galgani.

Trono Over, Gemma emozionata per la sfilata di Massimiliano

La Dama si è commossa per la riproposizione della scena e sembrava quasi avere un mancamento, tant’è che Tina Cipollari ha chiamato il dottore. “La stendono sulla passerella – si legge sul Vicolo, da cui prendiamo le anticipazioni –, poi per farla riprendere Massimiliano prende in braccio Gemma e le fa fare la sfilata tra le sue braccia e lei si riprende miracolosamente”.

Gemma Galgani litiga con Anna Tedesco per Marcello: la registrazione

In seguito Gemma ha litigato con Anna Tedesco perché entrambe stanno corteggiando Marcello, e questo ovviamente ha scatenato gelosie, pretese e rivendicazioni; considerate tra l’altro che Marcello sta vedendo anche Antonella che nel frattempo sta conoscendo pure Jean Pierre Sanseverino. Un intreccio assurdo che non piacerà affatto alla Galgani che invece aveva creduto che Marcello le avesse dato l’esclusiva.

Marcello non è sicuro: Gemma in lacrime, ritorna il dottore

Lui invece ha ribadito che intende conoscere tutte e tre le Dame, e questo ha destabilizzato al punto Gemma, con la quale ci sono stati anche vari baci a stampo, che Tina ha dovuto richiamare il dottore dopo averla vista piangere e averle detto che si stava consolando subito dopo Juan Luis. Una puntatona insomma che metterà ancora una volta in ombra il Trono Classico.