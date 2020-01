Trono Over, fiori dello scandalo e accordi segreti: Tina scatenata contro Jean Pierre

Jean Pierre in un triangolo: Aurora e Antonella fanno discutere al Trono Over

Oggi puntata tempestosa a Uomini e Donne con protagonista Jean Pierre Sanseverino che – come forse saprete – sta conoscendo Aurora e Antonella. Una tempesta fatta anche di stranezze, diciamolo, perché a un certo punto non si è capito in che rapporti fossero tutti e tre e perché alcuni si fossero comportati in un modo così strano; a farlo notare sono stati tanti che hanno anche ipotizzato che ci fosse un accordo sotto. Ma veniamo subito al dunque perché ne abbiamo di cose da dirvi.

Trono Over, i fiori dello scandalo: Jean Pierre nella bufera

Tutto è esploso quando si è scoperto che Jean Pierre ha regalato ad Antonella di fiori che Aurora aveva regalato a lui: un gesto pessimo – inutile nasconderlo – che ha sorpreso un po’ tutti. “Sono rabbrividita – queste le parole di Valentina Autiero che ieri ha vissuto dei momenti non proprio felici –. Antonella, alzati per cortesia. E tu, Jean Pierre, che vergogna. Dieci euro…”. Il Cavaliere si è giustificato dicendo che non aveva dei fiori con sé ma giustamente la stessa Valentina gli ha fatto notare che avrebbe potuto comportarsi diversamente: magari farle portare al tavolo una piccola torta con una candelina dopo aver cenato. Brava, Valentina. Chiaramente, né Gianni né Tina hanno tollerato il comportamento dell’ex fiamma di Gemma. “Jean Pierre – queste le parole della Cipollari –, è meglio perderti che incontrarti. Sei proprio l’ultimo degli uomini”.

Jean Pierre è d’accordo con Antonella? Accuse e insinuazioni a Uomini e Donne

La situazione è degenerata quando nonostante la questione dei fiori Antonella si è detta disposta a continuare a conoscere Jean Pierre: comportamento che è parso inspiegabile perché fuori da ogni logica, al punto da far sospettare ai presenti che fossero d’accordo. “È impossibile – ha commentato infatti Gianni – che una donna vada avanti… Per fare che cosa? Per arrivare dove? Fammi capire?”. I tre ad ogni modo non continueranno a vedersi nelle prossime puntate, quindi possiamo considerare questo triangolo chiuso e questi presunti accordi solo un’ipotesi dettata dalle circostanze. Permetteteci un consiglio, uomini e donne appassionati di Uomini e Donne: se dovesse venirvi in mente di riciclare regali sarebbe meglio non farli, e se proprio voleste farlo comunque almeno sinceratevi che nessuno se ne accorga.