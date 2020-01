Trono Over, lacrime amare e sfoghi con Maria De Filippi: “Mi sento inadeguata”

Valentina Autiero, lo sfogo al Trono Over con Maria De Filippi

Oggi una parte del Trono Over è stata dedicata a Valentina Autiero che a Uomini e Donne ha visto terminare la sua relazione con Erik, un bel Cavaliere del parterre maschile che siam sicuri andrà a ruba nei prossimi mesi. Valentina ha parlato con Maria De Filippi e si è lasciata andare a un breve ma significativo sfogo che mette in evidenza come nel programma di Canale 5 non tutti siano intenzionati solo a perder tempo e a cercare visibilità per fare serate e ricevere inviti ovunque: la Autiero infatti è scoppiata in lacrime e ha raccontato a Maria di sentirsi inadeguata dopo ripetuti fallimenti.

Trono Over, le ragioni di Valentina dopo la fine della storia con Erik

La Dama ha sottolineato di “sentirmi un po’ inadeguata io. Come se – ha aggiunto – qualsiasi cosa faccia non vengo mai capita o apprezzata. A 40 anni qualche domanda comincio a farmela… Voglio una famiglia pure io. Non arrivo mai – ha poi commentato sconfortata –. Se sono dolce non vado bene, se sono aggressiva non vado bene, se sono tante cose messe assieme non vado bene. Io – ha concluso – devo accettare sempre tutto, e gli altri per me si fermano sempre alla prima difficoltà. Quindi boh!”. Effettivamente non è la prima volta che Valentina chiude una frequentazione perché il partner non la ritiene adeguata ma fossimo in lei non ci daremmo troppe colpe.

Uomini e Donne, il sostegno a Valentina nell’attesa del vero amore

Sappiamo tutti che l’amore vero arriva quando meno te lo aspetti e sappiamo pure che quando una storia finisce non sempre è solo colpa di sé stessi o dell’altro: semplicemente non ci si trova o ci si accorge di non essere seriamente intenzionati a proseguire. E sfidiamo chiunque a dire che Erik fosse davvero interessato, perché una persona interessata fa il possibile per salvare il rapporto. Quindi, cara Valentina, non piangerci su ma brinda! Evidentemente non era fatto per te, e siamo sicuri – come ti ha fatto capire anche Gianni Sperti – che il grande amore arriverà!