UeD, Federica Aversano risentita: “Hanno voluto rovinarmi il trono”

Federica Aversano ha lasciato Uomini e Donne mentre sedeva sul Trono e solo oggi svela i retroscena legati al suo addio. La giovane mamma, originaria, di Caserta ne parla in una nuova intervista per Lollo Magazine su Instagram. L’ex tronista, inoltre, dice la sua sulla rottura di Federico Nicotera e Carola Carpanelli e rivela cosa pensa dei nuovi tronisti. Oggi per Federica è il primo giorno di ferie, ma si dichiara felice di aver scelto il suo nuovo lavoro, che le piace tanto.

Pertanto, l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri ammette di essere davvero entusiasta. Nel programma di Maria De Filippi, la Aversano è una di quei volti che ha avuto la possibilità di vivere ben due esperienze diverse. Una come corteggiatrice e una come tronista. Ha ricordi bellissimi di entrambi i percorsi e crede di aver sfiorato l’obiettivo della trasmissione, ovvero quello di innamorarsi, quando si trovava alla corte di Ranieri. Quello è sicuramente un ricordo “un po’ più dolce”, rispetto a quanto accaduto quando era tronista.

Infatti, quando sedeva sul Trono, Federica Aversano a Uomini e Donne è apparsa in serie difficoltà e non molto concentrata. Anzi, ha vissuto quella esperienza con molta tensione e oggi spiega il motivo nel dettaglio. I problemi che non le davano la giusta grinta per andare avanti nel suo percorso non erano legati a quanto accadeva in studio, bensì a ciò che stava succedendo fuori.

“In realtà è stata un’esperienza che non ho vissuto con il dovuto divertimento e con serenità, avevo sottovalutato le conseguenze di chi non fa più parte della mia vita, ma puntualmente tende a ‘rompermi le gambe’, non ho vissuto l’esperienza in maniera serena anche per fare una semplice esterna con tranquillità; diciamo che delle persone hanno voluto rovinarmi quell’esperienza, ne ho pagate le conseguenze anche dopo. Quindi erano problemi a monte, non in studio. Quando poi toccano tuo figlio, lì non ci vedi più e non pensi più a niente, sono andata via perché ero esausta”

Questa persona che non fa più parte della sua vita avrebbe, dunque, creato talmente tanta tensione nella sua vita che il Trono è poi giunto al termine, per sua stessa volontà, senza alcuna scelta. Federica fa notare che il problema non era che non si sentiva pronta. Semplicemente non ha vissuto il tutto in modo spensierato, perché aveva altro a cui pensare. “Ecco, la smetto qui!”, conclude la Aversano.

Intanto, nei giorni scorsi, alcuni fan del programma hanno notato che Federica e il suo ex corteggiatore Federico Breschini hanno iniziato a seguirsi sui social. L’ex tronista chiarisce che hanno avuto già modo di chiarire, quando lui le ha scritto per chiederle scusa. Ma non c’è alcuna frequentazione in corso e non si stanno vedendo. Tantomeno la Aversano ha intenzione di farlo.

Riflettendoci l’ex tronista si è resa conto che non è la persona che potrebbe fare al caso suo e questo l’aveva già fatto capire in trasmissione.

Uomini e Donne, Federica dice la sua su Federico e Carola

Nel corso delle prime settimane della nuova edizione di Uomini e Donne, Federico e Carola torneranno in televisione. Il pubblico di Canale 5 avrà modo di assistere al loro confronto in studio dopo la rottura. Ma cosa pensa Federica Aversano della fine della loro storia? Va precisato che l’ex tronista ha avuto modo di conoscere un po’ entrambi, in quanto stava seduta a fianco a Nicotera durante la sua breve esperienza sul Trono.

“Guarda, un po’ penso sia normale, in generale tante coppie che non nascono nei programmi, dopo essersi conosciute, si lasciano dopo poco tempo… un po’ perché, secondo me, si arriva alla scelta non convinti e si sceglie puntualmente. Potrei dire di tante coppie lo sapevo; l’avrei immaginato. Io non penso che abbia ragione lei o abbia ragione lui, tantomeno ho seguito la cosa. Semplicemente loro, per me, caratterialmente non si prendevano. Ecco, questa era una di quelle coppie sulla quale avrei detto lo sapevo. Immaginavo che sarebbe finita così”

Dunque, per Federica la rottura di Federico e Carola non è apparsa come una sorpresa. Intanto, va avanti la sua amicizia con Alice Barisciani, la ‘non scelta’ di Nicotera. Quando sono spuntate le presentazioni dei nuovi tronisti, si trovava proprio a casa dell’ex corteggiatrice. Ecco cosa pensa dei nuovi volti:

“Sono carinissimi, sicuramente Brando, se io avessi avuto vent’anni, mi sarebbe piaciuto molto, molto carino, un bel tipo. Christian anche è dolcissimo, la ragazza (Manuela) sinceramente non la conosco proprio, però sembra carina anche lei. Una bella impressione, poi si vedrà quello che combineranno”

Infine, Federica Aversano conclude la sua intervista rivelando di non avere aspettative sul suo eventuale futuro nel mondo della televisione. “Sono abituata a pensare alle cose quando mi si presentano. Non penso nulla, né bene né male”, conclude l’ex tronista.