UeD, ex tronista feroce su Giulia Cavaglià: “Ti rifai pure l’intestino”

Un altro ex volto del programma si scaglia contro Giulia non lasciando spazio all’immaginazione e lanciando un pesante attacco

Un attacco molto duro quello lanciato da Jessica Antonini, ex tronista di Uomini e Donne. Nelle scorse ore quest’ultima è venuta a conoscenza della rottura tra Giulia Cavaglià e Federico Chimirri. Facendo il punto della situazione, la prima ha annunciato l’addio attraverso il suo account di Instagram, parlando di tradimenti. Dopo di che, è intervenuto sui social network anche Federico, svelando la sua versione dei fatti a Deianira Marzano e poi pubblicando un messaggio.

Chimirri ha smentito le parole di Giulia, affermando di non averla mai tradita davvero. Tra loro ci sarebbe stato un litigio, durante il quale lui si sarebbe inventato di avere un’altra ragazza. Questo scambio di battute social ha lasciato molti perplessi, mentre Jessica Antonini non ha trattenuto il suo disappunto. Infatti, l’ex tronista ha apertamente fatto intendere di trovare ridicolo l’accaduto e si è detta certa del fatto che tutto sia nato per aumentare la propria notorierà sul web.

Ebbene la Antonini ci è andata giù pesante e non ha lasciato spazio all’immaginazione sul suo pensiero:

“Altro giro altri follower! Dovrebbe essere firmata Cavaglià cit. Ma se le prende l’attacco di panico per l’aereo figurati per le corna! Altri due sponsor e ti rifai pure l’intestino e arriverai a essere carina. Una grande compassione va al nostro Francesco Sole, tranquillo abbiamo tutti una cavaglia di cui sotterrarci”

L’ex tronista di Uomini e Donne si riferisce alla polemica che Giulia Cavaglià ha dato vita qualche settimana fa contro l’hostess e la compagnia aerea quando ha perso un volo verso l’Italia. Il suo sfogo è stato considerato da molti ridicoli e tra i tanti è intervenuta pubblicamente Selvaggia Lucarelli. Anche Jessica Antonini aveva detto la sua al riguardo, non risparmiando attacchi nei confronti di Giulia.

L’ex tronista l’ha ribadito oggi, in questa circostanza. Jessica ha rivelato che ora le stanno arrivando numerosi messaggi da parte “delle formichine di Giulia Cavaglià”. Rivolgendosi a loro, ha ricordato che già nei giorni scorsi aveva preso in giro Giulia: “Il video era molto carino, ve lo siete perso”.

Per quanto riguarda invece Francesco Sole, la Cavaglià è stata al suo fianco per qualche tempo. La relazione tra lo scrittore e l’ex tronista si è poi conclusa in modo abbastanza turbolento, con uno scambio di attacchi sui social network.

Intanto, mentre Chimirri è intervenuto nelle scorse ore, Giulia Cavaglià non ha più condiviso nulla sul suo profilo. Dopo aver annunciato la rottura con Federico, l’ex tronista ed ex corteggiatrice ha preferito restarsene in silenzio.