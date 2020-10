Giulia Cavaglià furiosa, addio al veleno con Francesco Sole: “Ti rovino”

Giulia Cavaglià rompe il silenzio sulla rottura con Francesco Sole. E lo fa in modo ‘prepotente’, usando toni durissimi. Poche ore fa l’ex tronista di Uomini e Donne ha confezionato una serie di Stories furibonde su Instagram attaccando a muso duro lo scrittore. A innescare la rabbia della giovane, il fatto che Sole non le avrebbe permesso di recuperare alcuni suoi averi dopo la fine della relazione. Per questo, sarebbe stato il padre di Giulia – sempre secondo la versione di quest’ultima – a dover andare a prendere gli oggetti della figlia a casa dello youtuber. Ma non è finita qui: Cavaglià afferma di aver trovato nella sua giacca, finalmente recuperata dalla dimora di Francesco, uno scontrino recente, segno che l’indumento sarebbe stato usato da qualcuno che non è la proprietaria. Vale a dire Giulia stessa che è apparsa fuori dalle grazie sui social (video qui sotto).

Fino ad oggi, seppur era ormai evidente che la relazione tra l’ex tronista e lo scrittore fosse naufragata, non c’è stata alcuna conferma sulla rottura da parte dei diretti interessati. Ci sono invece state una miriade di supposizioni sui motivi dell’addio, avvolto dal mistero e consumatosi in breve tempo. Le più accreditate, stando a qualche punzecchiatura reciproca e velata dei diretti interessati via social, hanno raccontato di un addio per delle incomprensioni. Pare che la faccenda, però, non sia liquidabile in modo tanto facile.

Come infatti si evince dall’irato sfogo di Giulia, i motivi che hanno portato la love story su un binario morto sembra che siano piuttosto spinosi. “Se parlo io sei rovinato”, ha chiosato la Cavaglià riferendosi a Sole. E ancora: “Sei agghiacciante, questo è solo l’inizio”. Inoltre l’ex volto di UeD ha ribadito che se lei dovesse parlare scatenerebbe l’inferno.

Giulia ha inoltre sostenuto che, tra quel che Francesco divulga nei suoi video e nei suoi libri e quel che realmente fa, c’è parecchia discrepanza. Per ora Sole ha preferito non rispondere pubblicamente all’ex fidanzata. Non è da escludere che nelle prossime ore o nei prossimi giorni la Cavaglià possa rendersi protagonista di altri sfoghi e rivelare altri dettagli relativi al naufragio della storia.