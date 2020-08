È finita tra Francesco Sole e Giulia Cavaglià: la conferma (e i misteri)

Si è conclusa la love story di Francesco Sole e Giulia Cavaglià. Non proprio un fulmine a ciel sereno, visto che era chiaro da giorni che la coppia fosse scoppiata. Ora arriva una conferma in più: lo youtuber ha smesso di seguire l’ex tronista su Instagram (qualcuno aveva scritto che i due non si seguivano più reciprocamente, ma in realtà, fino a poche ore fa, era stata solo la ragazza a togliere il ‘segui’). Palese che la relazione sia naufragata. Molto meno palesi i motivi che hanno portato il legame a sfilacciarsi. Per il momento i diretti interessati, oltre a scambiarsi punzecchiature velate via social, hanno preferito mantenere l’assoluto riserbo sulle cause che li hanno spinti ad allontanarsi. Il mistero si infittisce ancor più se si considera che fino al mese scorso tutto sembrava procedere a gonfie vele tra scatti e dediche romantiche. Qualcosa si è poi evidentemente rotto… Qualcosa di irreparabile.

Francesco Sole e Giulia Cavaglia, un addio poco tranquillo: il gossip

Oggi Francesco e Giulia sono lontani, non solo geograficamente ma anche e soprattutto sentimentalmente. Si può ipotizzare che l’addio non si sia consumato in modo del tutto tranquillo. Motivo? Solitamente quando si conclude una love story senza enormi scossoni, i diretti interessati sottolineano le incomprensioni ma rimarcano anche la stima reciproca che rimane, nonostante la separazione. Sole e Cavaglià, almeno per ora, non hanno detto nulla di nulla. Anzi via Instagram pare che si pizzichino a suon di post. Pare, perché esplicitamente né lei né lui si sono menzionati. Un po’ come è accaduto a Belen e Stefano De Martino le cui cause del naufragio d’amore, quelle profonde, sono tutt’ora ignote. Anche nel loro caso, però, non sono mancate frecciatine e mugugni veicolati sul web a far trasparire una separazione tutt’altro che tranquilla.

Il post quarantena ha fatto stragi d’amore

Il post lockdown ha fatto stragi di cuori. Ma non nel senso figurativo dell’espressione, bensì in quello letterale. Non sono state poche infatti le coppie celebri che non sono durante nel post quarantena. Oltre ai già citati Stefano e Belen, e naturalmente Cavaglià e Sole, stanno risentendo delle bizze d’amore anche Giulia De Lellis e Andrea Damante, per non parlare di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Due coppie sull’orlo di una crisi di nervi.