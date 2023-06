Giulia Cavaglià e Chimirri, è finita davvero male: lei lo svergogna

I due, entrambi ex corteggiatori di Uomini e Donne, si sono lasciati e la rottura sembra essere arrivata in modo turbolento

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri si sono lasciati. Ad annunciare la rottura ci pensa la stessa ex tronista di Uomini e Donne, attraverso una Storia su Instagram. Il suo è un brevissimo messaggio, che però parla abbastanza chiaro. Infatti, conferma che tra loro c’è stato un addio a causa di tradimenti. Almeno, va precisato, questo è ciò che riporta Giulia. Stando alle sue parole, pare che la Cavaglià abbia scoperto che la fedeltà di Federico è venuta meno.

“Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi sì, ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull’accaduto”

Queste le parole usate da Giulia Cavaglià per annunciare la fine della sua relazione con Federico Chimirri. A giudicare da ciò che ha pubblicato, sembra che i fan avessero già compreso qualcosa. Dunque, da parte dell’ex tronista pare arrivare una conferma per il pubblico più attento. Da ormai qualche anno i due erano inseparabili. Tra lavoro e vacanze, Giulia e Federico sono sempre apparsi affiatati e innamorati. Ora, però, le cause della rottura faranno di sicuro discutere.

Infatti, la Cavaglià non si fa problemi a lasciar cadere Chimirri nella gogna mediatica. Almeno, i fan dell’ex tronista potrebbero lanciarsi all’attacco contro di lui per via della rottura. Non resta che attendere una replica da parte di Federico, se mai ci sarà.

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri: entrambi hanno partecipato a Uomini e Donne

Giulia Cavaglià si è fatta conoscere al pubblico di Canale 5 prendendo parte al programma di Maria De Filippi inizialmente nel ruolo di corteggiatrice. Scesa alla corte di Lorenzo Riccardi, sembrava all’inizio lei la favorita. Alla fine, l’ex tronista ha scelto Claudia Dionigi, con cui di recente ha avuto una figlia.

Dopo di che, Giulia è approdata sull’ambito trono, dove ha avuto alla sua corte Giulio Raselli e Manuel Galiano. Ad avere la meglio era stato quest’ultimo, ma la loro relazione è durata pochissimo. La Cavaglià ha, dopo qualche tempo, ritrovato il sorriso con Federico Chimirri, che di recente è tornato sul piccolo schermo partecipando nel 2021 a MasterChef 11.

Anche lui ha preso parte al programma di Canale 5 come corteggiatore di Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Dopo di che, è stato al centro del gossip per via del suo flirt con Silvia Provvedi, quando quest’ultima si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip 5.