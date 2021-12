By

Federico Chimirri da Uomini e Donne a MasterChef 11: è tra gli aspiranti concorrenti. Stasera su Sky Uno è andata in onda la prima puntata della nuova edizione, la prima delle due con la formazione della Masterclass. Nella prima puntata ci sono state, come sempre, le selezioni con gli show cooking davanti ai tre giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. E nel secondo episodio della serata è spuntato proprio lui: Federico Chimirri, il fidanzato di Giulia Cavaglià. I due si mostrano felici e contenti sui social, lui su Instagram si presenta come un deejay ma a quanto pare aspira a diventare uno chef.

Federico Chimirri è stato un corteggiatore di Uomini e Donne, tra le tante cose. Era seduto sugli sgabelli durante i troni di Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Non solo, è balzato agli onori della cronaca rosa per un flirt con Silvia Provvedi. Quando lei era nella Casa del GF Vip 3, infatti, Federico era nei salotti televisivi raccontando di essere il suo fidanzato. Oggi è felice accanto a Giulia Cavaglià e nella sua vita c’è anche suo figlio di 5 anni.

A MasterChef 11 Federico Chimirri ha parlato anche un po’ di sé ai giudici. Come fanno altri aspiranti concorrenti, anche lui cucinando ha raccontato la sua storia. Quindi ha raccontato di essere nato in Argentina ma di aver vissuto sin da bambino a Formentera. Da qualche anno vive a Milano perché ha un figlio con una ragazza italiana. Fa il dj ma viene da una famiglia di ristoratori: avrebbe potuto rilevare il ristorante, ma ha deciso di fare il dj. Ha deciso di partecipare a MasterChef Italia per suo papà:

“Voglio farlo per lui, è arrivato a Formentera con tre figli e 200 euro in tasca. Perché abbiamo lasciato l’Argentina? Noi siamo arrivati nel momento della crisi, quando le banche hanno privatizzato tutto. Eravamo in difficoltà, facevano fatica e avevamo delle famiglie a Formentera quindi hanno deciso di andare là”

Era particolarmente emozionato mentre raccontava la sua storia e cucinava un piatto che gli ricordava sua nonna. Il piatto aveva dei difetti, ma è piaciuto ai giudici. Locatelli ha apprezzato il fatto che Chimirri abbia continuato a cucinare nonostante la forte emozione del racconto, e ha portato a casa un buon piatto. Cannavacciuolo era preoccupato per la forte emotività del giovane dj, ma alla fine anche lui ha detto sì. anche per Barbieri era un sì, per cui Federico Chimirri a Masterchef 11 è andato avanti con ben tre sì: punteggio pieno. Inoltre Locatelli ha notato in lui una certa fame di arrivare, cosa che ha apprezzato molto anche Barbieri.

Adesso Federico dovrà affrontare la prossima fase: le Prove di Abilità. Gli aspiranti concorrenti si divideranno in tre gruppi e dovranno affrontare una prova tecnica scelta da ciascun giudice. Chi si dimostrerà preparato e di avere tecnica e originalità conquisterà un posto nella Masterclass. Ci sarà anche un’ultima possibilità con la Sfida Finale. Federico Chimirri diventerà concorrente di MasterChef 11? Ha buone probabilità di riuscire a conquistare il grembiule con il suo nome sopra.