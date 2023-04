Duro sfogo di Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, nei confronti di una hostess di volo che, come racconta lei stessa nella serie di video postati sulla sua pagina di Instagram, non ha fatto imbarcare l’ex tronista per pochi minuti di ritardo. Giulia si trovava a Barcellona ed è arrivata al Gate 3 minuti dopo l’orario di chiusura dello stesso. Nessuna attenuante per la ragazza, rimasta bloccata nella città catalana, che in preda alle lacrime ha iniziato ad inveire contro la compagnia aerea e la hostess di volo che le ha impedito di salire sull’aereo.

I video sull’accaduto: “Siete delle merde”

“Praticamente è successo che siamo qua con il volo della Vueling, siamo arrivati qua al gate con quattro minuti di ritardo. E non ci fanno passare!” Sono state queste le prime parole di Giulia Cavaglià, dopo essere stata rifiutata al Gate per aver fatto un piccolo ritardo. “Cioè, non ci fanno passare per tre minuti di ritardo al gate, tre! Le persone sono ancora lì che stanno imbarcando. Io ora faccio una petizione contro la Vueling, non ho parole! Non ho parole!”

L’ex tronista si è mostrata sconvolta e, a sua detta, in preda ad un vero e proprio attacco di panico (naturalmente durante l’attacco di panico ha avuto il tempo di farsi video e selfie), addossandone la colpa a chi le aveva impedito di salire sull’aereo: “Ritornare ad avere attacchi di ansia e panico per colpa di una hostess di m non lo trovo giusto”.

Dopo essersi calmata, la Cavaglià ha raccontato per filo e per segno ciò che le stava accadendo, prendendosela con l’hostess che non l’aveva fatta imbarcare. “Vi dico solo che non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome per fare una lettera di richiamo a Vueling. Non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome la hostess! Questo dimostra la qualità del servizio Vueling e la qualità delle operatrici Vueling. Complimenti, veramente. Ottimo lavoro.”

Secondo l’influencer, il tempo per farla imbarcare ci sarebbe stato, dal momento che le persone stavano ancora salendo sul velivolo nel momento in cui lei è arrivata al Gate: “Ci sono ancora persone che stanno aspettando il volo che non è ancora partito. Il volo non è ancora partito e se va bene sarà pure in ritardo, perché doveva partire a 40 e non è ancora partito”. Com’è facile immaginare la serie di video pubblicati dalla ragazza ha fatto scalpore, suscitando l’ira di molti che le hanno fatto notare come il fatto di essere in ritardo è già di per sé un motivo sufficiente per impedire alla persona l’accesso al gate di imbarco, chiunque egli sia. Inoltre in molti credono che la vicenda non sia andata proprio come narrato dall’ex tronista.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Sulla questione non si è fatto attendere il commento di Selvaggia Lucarelli. L’opinionista ha ripostato i video della Cavaglià sul suo profilo di Instagram, corredati da una più che eloquente descrizione.

Selvaggia Lucarelli, che ha ribattezzato l’accaduto con il nome di “Uelling Gate“, prendendo volutamente in giro la pronuncia dell’ex tronista, scrive: “L’influencer minaccia la compagnia di fare UNA PETIZIONE (pensa di essere Jep Gambardella e di avere il POTERE DI FAR FALLIRE UNA COMPAGNIA AEREA) perché ha perso un volo per 3 minuti di ritardo. Dice. Se era già al gate come riferisce poi in una conversazione con una follower, vuol dire che ha fatto la fila e le hanno chiuso il volo mentre era in fila. In faccia. Non credo.”

Selvaggia, senza mezzi termini, ha riversato tutta la colpa dell’accaduto sulla Cavaglià che molto probabilmente “se ne è andata in giro mentre tutti erano in fila o si è distratta al cellulare, la fila è finita, le hostess hanno chiuso il volo e lei si è presentata tre minuti dopo.” Infine, sull’attacco di panico lamentato dalla Cavaglià, ha commentato: “Con gli attacchi di panico non ti fai video selfie col filtro bellezza”.

Insomma, secondo la giornalista, l’influencer dovrebbe imparare che ci sono delle regole da rispettare e che non si può arrivare in ritardo pensando di farla franca solo perché “famosa”. Infine, sulla volontà della Cavaglià di sapere le generalità dell’hostess per procedere con un reclamo alla compagnia aerea, il commento della Lucarelli è stato più che chiaro: “Se arrivi in ritardo non devi prendertela con la dipendente chiedendo le sue generalità manco fossi la polizia di stato. Inc****ti con te stessa e impara che gli aerei non ti aspettano manco se hai 1 milione di follower. Saluti da UELLING”