Giulia Cavaglià rompe il silenzio dopo caos GF Vip: prime parole sui social

L’ex tronista ha deciso di intervenire su Instagram per smentire alcune notizie sul suo conto, ma non sa cosa sia successo col reality

Giulia Cavaglià e Giulio Raselli sono saltati all’ultimo minuto al Grande Fratello Vip 6. Erano tra i nomi annunciati e hanno anche iniziato la quarantena, ma gli autori hanno cambiato idea a ridosso del loro ingresso. Oppure lo hanno posticipato e loro si sono infuriati: sono diverse le ipotesi al momento sull’accaduto, ma non ci sono ancora notizie certe e ufficiali invece. Ciò che è sicuro è che Giulia Cavaglià e Raselli non entreranno al GF Vip, sebbene sarebbero stati due bei concorrenti. Chi li ha seguiti a Uomini e Donne sa bene che con i loro caratteri non sarebbero passati inosservati nella Casa, ma ormai è andata come è andata.

Si è vociferato molto sul perché Raselli e Cavaglià non entreranno al GF Vip. Secondo Very Inutil People ci sarebbero state discussioni con la produzione per delle modifiche contrattuali o per lo slittamento del loro ingresso. Altri invece hanno addirittura raccontato che Giulia avrebbe parlato di sequestro di persona e minacciato di chiamare le forze dell’ordine, per poi chiamare invece suo padre e tornare a casa con lui. Insomma, c’è confusione sui motivi e a quanto pare anche la stessa Cavaglià non si spiega cosa sia successo.

Nelle scorse ore Giulia Cavaglià è tornata su Instagram scusandosi con i fan per l’assenza e provando a spiegare, seppure sommariamente, l’accaduto. Ha subito messo in chiaro che per lei è stato difficile e che si è presa del tempo per somatizzare quanto successo, poi ha chiarito che di solito non le piace usare i social per creare gossip e per sollevare polveroni. Giulia usa Instagram per condividere le sue passioni, ma stavolta ha fatto una piccola eccezione:

“Non è nel mio carattere e nel mio stile e non inizierò a farlo. Anche perché nemmeno io so come siano andate realmente le cose. Non ho mai parlato per ipotesi e non lo farò oggi. Finché non avrò delle risposte non so nemmeno cosa dire. Certo è che mi aspettavo di essere trattata in un altro modo, quello sì, a livello umano proprio”

Queste le parole di Giulia Cavaglià sul GF Vip nel video, poi ha aggiunto anche delle parole che hanno accompagnato il suo messaggio. Prima ha scritto che ha deciso di rispondere perché ha letto diverse notizie false sul suo conto oltre e delle fake news, invitando i suoi fan a non fidarsi di certe voci. Poi ancora:

“Detto ciò io sono una signora e non ho mai avuto bisogno di parlare male di nessuno. Quindi anche questa volta ingoio il rospo e vado avanti. Io sono troppo rispettosa del lavoro altrui, purtroppo”

Dopo tutte queste parole ha chiesto ai suoi fan di cambiare discorso e di raccontarle cose belle, per risollevarle l’umore e per non continuare a parlare del Grande Fratello Vip 6. Anche Giulio Raselli è intervenuto sui social nelle scorse ore. Le sue uniche parole sono state queste: “Continuate pure a parlare, quando avrete finito parlerò io”. Al momento non ha ancora deciso di rivelare la sua versione dei fatti.