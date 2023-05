Ecco il best of di questa edizione del programma di Maria De Filippi e le coppie più belle di sempre facendo un bilancio

Sono stati eletti i migliori e i peggiori di sempre e di questa edizione di Uomini e Donne. La stagione 2022/2023 sta per giungere al termine per il programma di Maria De Filippi ed è il momento di fare dei bilanci. Si tratta di un best of fatto da Gianni Sperti sul Magazine dedicato al programma. L’opinionista elenca chi sono le coppie più belle di sempre, i peggiori del Trono Over e i migliori del Trono Classico.

Tutto questo lo fa dopo aver rilasciato una lunga intervista, dove torna a parlare del rifiuto dato alla nota cantante Geri Halliwell, di cui aveva già svelato i dettagli di recente. Ma chi è secondo l’opinionista la coppia Over più bella di sempre? Quella composta da Caterina e Biagio. I due sono convolati a nozze e rappresentano i volti del Trono Over che hanno lasciato il programma che più ha amato.

A colpire Gianni è sempre stato il modo con Caterina e Biagio hanno modo di rapportarsi agli altri “con delicatezza, amorevolezza e rispetto”. Passando alla miglior dama, fa il nome di Ida Platano e non è una sorpresa. Sperti ha sempre palesato l’affetto e la simpatia che nutre nei confronti della parrucchiera bresciana, attualmente fidanzata con Alessandro Vicinanza.

L’opinionista l’ha apprezzata in questa edizione perché “è riuscita a riprendere in mano la sua vita e a trovare un nuovo amore che l’ha convinta per la seconda volta ad abbandonare lo studio”. Gianni a Ida augura tanta felicità. La miglior corteggiatrice dell’anno, invece, secondo Sperti è Alice Barisciani, la ‘non scelta’ di Federico Nicotera.

In effetti, nello studio di UeD, Gianni ha sempre sostenuto e difeso l’ex corteggiatrice. Oggi ammette di reputarla una persona molto intelligente perché ha lottato fino alla fine sebbene abbia sofferto “perché si sentiva sempre seconda”. Gianni ha sempre creduto nei suoi sentimenti. Il miglior cavaliere è Alberto secondo l’opinionista.

Quest’ultimo in effetti ha stupito tutti quando, in poco tempo, ha deciso di uscire dal programma con Tiziana, sebbene inizialmente non avesse fatto proprio una bella impressione. La coppia del Trono Classico più bella di sempre per Gianni è proprio quella che si è formata in questa edizione, ovvero quella composta da Lavinia Mauro e Alessio Corvino.

L’opinionista ammette che ci sono tante coppie che potrebbe citare, ma in questo momento non fa altro che pensare a loro due. “Mi ha emozionato l’intero percorso di Lavinia, e seguendoli sui social non posso che confermare che sono proprio una bella coppia”, afferma Gianni. Il peggior cavaliere è, invece, Armando Incarnato in questo best of.

È lui quello che ha apprezzato meno di tutti, in quanto a detta sua avrebbe continuato “a occuparsi di quello che non gli compete invece di cercare l’amore”. Elegge come regina della sfilata Gemma Galgani, che da sempre sulla passerella regala colpi di scena. In particolare, Gianni ha preferito il momento in cui la dama torinese ha cercato di vestire i panni di Charlize Theron nella celebre pubblicità di Christian Dior.

“La scena di lei che viene fuori dall’acqua sembrava più che altro una resurrezione”, afferma Gianni ridendo. Per quanto riguarda il miglior corteggiatore dell’anno, Gianni nomina Carlo. Trova che sia “un ragazzo tenero, sincero, sensibile e anche premuroso”. Sebbene abbia mostrato delle insicurezze, crede comunque che abbia mostrato “caparbietà e determinazione” e che sia davvero interessato a Nicole Santinelli.

Ed è proprio lui la scelta della bionda tronista, che andrà in onda oggi e che si è svelata in una profonda intervista sul suo passato. Infine, Gianni pensa che la sfilata meno bella sia stata quella di Aurora Tropea, quando si è presentata sulla passerella con un topo in bocca. “Per me veramente di cattivo gusto. Non ho apprezzato nemmeno il monologo teatrale di Armando“, conclude.

Uomini e Donne, Gianni Sperti gli ultimi bilanci di questa edizione

Se dovesse immaginare di andare ancora a scuola con chi avrebbe fatto merenda tra i volti del parterre Over? Ebbene Gianni dividerebbe volentieri la merenda con Gemma Galgani e Alessandro Rausa, convinto che sarebbe in ottima compagnia. Di sicuro non con Armando Incarnato, soprattutto “perché lui sembrerebbe abituato a caviale e champagne”.

Oltre questo Sperti precisa che la merenda va divisa con gli amici e al momento il cavaliere napoletano non lo è e non crede che potrebbe diventarlo. Non solo, non condividerebbe la merenda neppure con Aurora Tropea e Paola Ruocco, in quanto non crede siano autentiche. E se pensa a un momento in cui si è sentito ferito da qualcuno del parterre gli torna in mente solo un episodio:

“Generalmente non mi feriscono le parole di persone che fondamentalmente non conosco e per le quali non provo stima, però c’è stata un’occasione – a quanto mi sembra di ricordare – in cui Aurora mi ha definito gratuitamente un bullo: mi sono sentito profondamente offeso. Lotto da anni in difesa delle persone che vengono bullizzate e non permetto a nessuno di insinuare questa cosa”

Queste le parole di Gianni a fine edizione e, in effetti, non ci sono particolari sorprese, in quanto in studio ha sempre palesato le sue idee sui partecipanti.