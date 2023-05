Una pesante segnalazione va a colpire due ex protagonisti del Trono Over, su cui oggi nasce un vero e proprio mistero

Arriva una segnalazione pesante su una coppia di Uomini e Donne. Sui social viene così lanciata un’indiscrezione riguardante un ex volto del programma, precisamente del Trono Over. Non spuntano fuori i nomi, però, in quanto vengono oscurati. Dunque, si possono solo fare delle ipotesi al riguardo. Scendendo nel dettaglio, una ragazza su Instagram ha deciso di contattare Deianira Marzano e Amedeo Venza, i quali solitamente raccolgono segnalazioni provenienti dal web. Questa volta a parlare è una ragazza che dice di aver ricevuto alcuni messaggi da parte di un ex cavaliere del Trono Over, attualmente fidanzato con un’ex dama.

Di chi si tratta? Come già indicato, i nomi dei diretti interessati sono oscurati e, dunque, non si ha modo di conoscere dei dettagli al riguardo. Ciò che è certo è che questa ragazza dichiara di aver avuto una conversazione con questo ex cavaliere, che le avrebbe chiesto di “prendere una birra in macchina, perché altrimenti qualcuno poteva fotografarlo”. Queste le parole di questa ragazza, che conclude il messaggio definendo questo ex cavaliere uno “sfigato”. Va precisato che non si tratta di una segnalazione qualunque. Infatti, insieme al messaggio, la ragazza invia ai due esperti di gossip anche le prove di queste conversazioni, che però non vengono rese pubbliche.

“Io gli dissi: ‘Sono in pigiama’. E lui: ‘Che fa, tanto stiamo in auto’. Tutto perché altrimenti lo potevano riconoscere”, fa sapere. Questi sono gli unici dettagli che spuntano fuori attraverso questa segnalazione sulla coppia di Uomini e Donne. Di chi potrebbe trattarsi? Fare delle ipotesi non è semplice, in quanto sono tante le coppie del Trono Over che sono uscite dal programma di Maria De Filippi.

L’unico dettaglio su cui ci si può basare riguarda una frecciata lanciata da Riccardo Guarnieri tempo fa, attraverso la quale si era ipotizzata una crisi con tanto di tradimenti tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Alla fine, i due diretti interessati avevano smentito tutto e il cavaliere tarantino ha di recente precisato che la sua frecciata non faceva riferimento alla love story tra la sua ex e il ‘rivale’.

Intanto, proprio in questi giorni, i fan di Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono molto preoccupati. I due ex volti del programma da tempo non si fanno vedere sui social network. Sembra, però, improbabile che possano essere loro i protagonisti di questa segnalazione, al di là della presunta crisi che potrebbe esserci.

Tornando alla segnalazione, avendo allegato le conversazioni, la ragazza in questione sembra raccontare la verità. Dunque, l’ex cavaliere che ha tentato di incontrarla per una birra in auto, in gran segreto, sa di cosa si sta parlando. Di sicuro, con questa segnalazione questo ex volto del Trono Over verrebbe smascherato. Ma non è possibile attualmente sapere di chi si tratta.

Nel frattempo, nascono nuove polemiche sul programma di Maria De Filippi, che sta andando in onda con la versione Uomini e Donne Story, composta dalle repliche dell’edizione che si è appena conclusa.