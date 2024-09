UeD: dopo Di Padua, anche Aurora cacciata da Instagram. Il caso

Cosa sta succedendo ai profili social di Aurora Tropea e Roberta Di Padua di Uomini e Donne? La prima è ancora oggi una dama del Trono Over. Infatti, è tornata a sedere nel parterre nella nuova edizione 2024/2025. Invece, Roberta è felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza. Le due, all’interno del dating show di Maria De Filippi, si sono spesso scontrate, arrivando anche ad attaccarsi con parole abbastanza pesanti.

Nell’edizione 2020/2021, Aurora e Roberta hanno dato vita a un litigio molto forte, anche dietro le quinte, con tanto di rissa sfiorata. Ora entrambe sono accumunate da una situazione spiacevole che riguarda i loro profili social, in particolare quelli di Instagram. Ebbene nei giorni scorsi, su TikTok, la Di Padua ha fatto sapere ai suoi fan che il suo account è stato bloccato, non si sa per quale motivo. Alessandro Vicinanza, con cui sta alimentando il gossip tramite il loro desiderio di avere un figlio, la sta sostenendo in questa situazione.

Infatti, l’ex cavaliere ha prontamente fatto sapere che la sua fidanzata si ritrova attualmente senza profilo Instagram, in quanto è stato bloccata. Inoltre, Vicinanza ha consigliato ai fan di continuare a seguire Roberta tramite il suo account di TikTok. Da tempo, il pubblico che la segue si era reso conto della sua assenza sul social network, dove solitamente è molto attiva. Alessandro ha, pertanto, dato la spiegazione per cui Di Padua non è più su Instagram.

Intanto, ecco che in queste ore, tramite TikTok, anche Aurora Tropea ha annunciato di avere il profilo bloccato:

“Aiutatemi, mi hanno chiuso il profilo di Instagram e Facebook. Non so cosa fare. Qualcuno mi ha segnalato, non lo so. Non so per quale normativa del cavolo, non capisco”

La dama, oggi rimasta infastidita dal ritorno di Armando Incarnato a UeD, è apparsa confusa in queste video. Infatti, non sa il motivo per cui sarebbe stata segnalata e per cui poi Instagram e Facebook abbiano bloccato i suoi profili. Casualmente, la Tropea si ritrova nella stessa situazione di Roberta. Chi può aver segnalato i profili di entrambi i volti del Trono Over? Solitamente, le due non condividono foto o video he creano spiacevoli reazioni.

Dunque, appare strana la decisione di chi gestisce i due noti social network di chiudere i loro profili. Non resta che attendere per scoprire se Aurora e Roberta riusciranno a recuperare i loro account. Nel frattempo, sta capitando spesso tra i personaggi noti sul web di ritrovarsi di fronte a questa spiacevole situazione.