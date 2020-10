UeD, Aurora e Roberta quasi alle mani: “L’hanno fermata in tre”, la storia

By

La Tropea oggi svela in studio un retroscena inaspettato. Dietro le quinte, vicino ai camerini, con la Di Padua è quasi avvenuto uno scontro fisico

Aurora Tropea di nuovo protagonista a Uomini e Donne. Questa volta la dama si ritrova a svelare un retroscena riguardante Roberta Di Padua! Le due, dietro le quinte, hanno avuto un acceso scontro! Scendendo nel dettaglio, racconta che tutte le dame stavano all’interno dei camerini, fatta eccezione per Roberta. Quest’ultima pare si trovasse nei corridoi poiché le era stato chiesto dalla produzione. Aurora si sarebbe avvicinata a un componente della redazione e, improvvisamente, la Di Padua l’avrebbe attaccata fisicamente! La Tropea ammette di avere dei testimoni, in quanto le persone presenti sarebbero state costrette a intervenire per tenere ferma Roberta! A confermare il racconto di Aurora ci pensa Maria Tona. Quest’ultima entra nel dettaglio e rivela che il tutto sarebbe accaduto solo qualche giorno prima di questa registrazione, avvenuta lo scorso 17 ottobre.

“Sono arrivate quasi alle mani, tutti sono andati a staccare questa tensione”, rivela la Tona. Nel frattempo, Aurora prosegue il suo racconto e Roberta sembra voler inizialmente smentire il tutto. Ma la Tropea fa sapere ai presenti in studio e a Maria De Filippi che a fermare la Di Padua sarebbero state proprio le ragazze della redazione. “Mi è saltata addosso”, dichiara Aurora. Quest’ultima continua affermando che Roberta avrebbe voluto prenderla per i capelli! Un vero e proprio scontro fisico tra le due dame. Carlotta Savorelli, intanto, conferma l’accaduto, ma fa notare alla Tropea che dovrebbe farsi i fatti suoi, in quanto infastidisce con le sue parole.

Roberta si giustifica dell’accaduto dichiarando di sentirsi stanca del comportamento tenuto da Aurora. La De Filippi si chiede come sia possibile che accadano queste cose dietro le quinte tra donne adulte e vaccinate!

Ma la conduttrice preferisce concludere questo discorso e dimostra di essere interessata a ciò che pensa Aurora sulle varie preferenze, per cui si è lamentata la puntata precedente. Quando la Tropea si è detta convinta del fatto che Gianni Sperti abbia le sue preferite nel programma – Valentina Autiero e Roberta – in molti hanno pensato che il suo discorso si allargasse alla redazione.

Dopo la richiesta di Maria di chiarire questo punto, Aurora ammette che le ragazze della redazione sono “tutte adorabili” con lei e che la sua accusa è rivolta solo a Gianni. Con quest’ultimo, a seguito dell’acceso scontro della scorsa puntata, non c’è alcun chiarimento. Sperti continua a portare avanti il suo pensiero: non gli piace il comportamento della Tropea, che da parte sua si è sempre sentita insultata. A detta sua, l’opinionista dovrebbe chiederle scusa.