Uomini e Donne oggi: Roberta va via, la decisione di Aurora Tropea

Duro colpo oggi nel programma per la Di Padua che, a causa di una scelta presa da Michele, non riesce a non mostrare la sua delusione

Oggi a Uomini e Donne non mancano i colpi di scena. Dopo la scelta presa da Gemma Galgani e le svolte avvenuto nel percorso di Davide Donadei, si passa alla conoscenza che stanno portando avanti Roberta Di Padua e Michele. Questa volta la dama non appare per nulla serena, anzi. Sin da subito fa notare di essere fortemente arrabbiata con il cavaliere. Quest’ultimo aveva scelto di iniziare una nuova conoscenza con Serena, la ragazza giunta la puntata precedente nel programma per conoscerlo. Michele è uscito con la dama e questo ha generato malessere in Roberta, la quale in studio lamenta di sentirlo poco presente nella sua giornata. Sembra proprio che tra loro la conoscenza non stia procedendo nel migliore dei modi.

Nelle passate puntate, Michele aveva dimostrato il suo forte interesse nei confronti della Di Padua, cosa che aveva deluso non poco Carlotta Savorelli. E mentre con quest’ultima la conoscenza si è conclusa, quella con Serena è appena iniziata. Oggi, venerdì 30 ottobre 2020, il cavaliere ammette di aver notato molti difetti in Roberta. Si trova bene con lei, ma ancora non sente di aver perso la testa. Non solo, la accusa anche di fare la primadonna e le fa presente che non è Monica Bellucci. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, per Michele scende un’altra ragazza molto bella di Roma, Giulia. Il cavaliere decide di tenere la nuova arrivata e Roberta reagisce male.

La Di Padua lascia lo studio e non rientra neanche in seguito. Non manca un nuovo scontro tra Aurora Tropea e Gianni Sperti. Durante una delle puntate andate in onda questa settimana, il web si è schierato contro l’opinionista sui social per quanto accaduto durante una loro lite. La dama rivela di aver deciso di continuare il suo percorso solo con Giancarlo. Si trovano bene insieme e, alla domanda di Gianni, rispondono che si sono dati persino l’esclusiva.

La registrazione vede come grande protagonista Valentina Autiero, che lascia il programma insieme a Germano, dopo gli attacchi delle scorse puntate di Aurora. Il pubblico di Canale 5 pare assisterà a questo momento nel corso della prossima settimana.