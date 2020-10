Uomini e Donne oggi: Michele sceglie tra Roberta e Carlotta

Oggi Uomini e Donne va in onda con un nuovo appuntamento. La puntata prende inizio da dove si è conclusa quella trasmessa nel pomeriggio di ieri, durante la quale i telespettatori hanno visto protagonista Gemma Galgani. Quest’ultima, dopo aver dichiarato di essersi scambiata un bacio con Biagio, ha accolto in studio un nuovo corteggiatore, Rosario. Oggi, giovedì 22 ottobre 2020, il pubblico di Canale 5 vedrà al centro della scena Michele, il quale la scorsa volta aveva discusso con Roberta Di Padua. Il cavaliere aveva preferito uscire quella stessa sera con Carlotta Savorelli. Cos’è accaduto poi in questo triangolo amoroso? Le anticipazioni de Il Vicolo delle News annunciano che c’è una nuova e interessante svolta. Michele racconta di aver poi deciso di non uscire con Carlotta, come avevano concordato, e di incontrare Roberta. Le modalità utilizzate dall’uomo però non convincono e lasciano un po’ di amarezza nella Savorelli. Il motivo? Michele ha cancellato all’appuntamento con Carlotta un’ora prima della loro uscita, proprio per vedere Roberta!

Non solo, il cavaliere ha portato la Di Padua nello stesso ristorante in cui avrebbe dovuto cenare con la Savorelli, in Piazza di Spagna. Pare che Michele abbia fatto credere a Carlotta che sarebbe stata una serata pesante e, pertanto, avrebbe preferito uscire con Roberta. Oggi i telespettatori scopriranno che tra i due è scattato un bacio! A questo punto, Michele confessa di aver preso una scelta: continuerà a conoscere solo Roberta. Sicuramente si tratta di una decisione che lascia un po’ l’amaro in bocca a Carlotta, che nel corso di una sua intervista su Uomini e Donne Magazine aveva dichiarato di essere rimasta molto male di fronte ad alcune dichiarazioni fatte da Michele.

Proseguono i percorsi dei tre tronisti. In particolare, Sophie Codegoni decide di interrompere la conoscenza con Alessandro, in quanto è convinta che sia troppo appiccicoso. Intanto, Davide Donadei fa sapere di essere uscito con Rossana, una ragazza di Lecce. I due insieme si sono trovati benissimo e già dalla prima esterna il tronista è riuscito ad aprirsi molto, parlandole della sua famiglia. In studio si accende una discussione tra lui e Beatrice Buonocore, che invece non è stata portata in esterna. Davide promette che in questi giorni usciranno insieme, anche perché è il compleanno della corteggiatrice.