UeD oggi Carlotta, dolore per la sua malattia: “Michele mi ha fatto male”

Carlotta Savorelli è uno dei volti protagonisti di Uomini e Donne. Seduta nel parterre femminile over, la dama è una persona molto apprezzata dal pubblico e dai presenti in studio. Attualmente sta mandando avanti la sua conoscenza con Michele Dentice. Quest’ultimo, nel frattempo, sta conoscendo anche Roberta Di Padua. In questo modo i tre hanno creato un triangolo amoroso all’interno del programma. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Carlotta si confessa e torna a parlare della sua malattia. Scendendo nel dettaglio, la dama svela le sensazioni che sta provando con Michele. Pensa che quest’ultimo sia un uomo dolce e fa sapere che tra loro è nata una certa complicità, tanto che c’è stato già un bacio. Oltre ciò, c’è anche affinità di testa. In questi giorni, ha riflettuto parecchio su questa frequentazione, dopo quello che è accaduto in studio. Ci sono delle cose che, al momento, frenano la Savorelli. Ad esempio, il fatto che lui sia già padre mentre lei ancora non ha figli, le causa non pochi dubbi. Michele ha una vita molto piena e, per tale motivo, ha iniziato a porsi delle domande. Ed ecco che ammette di che Michele le ha fatto parecchio male!

Uomini e Donne oggi, Carlotta Savorelli apre il suo cuore e fa delle confessioni sul suo rapporto con Michele Dentice

Nel corso di questa intervista, viene chiesto a Carlotta quanto le ha fatto male sentire dire da Michele che Roberta lo attrae di più fisicamente. A questa domanda, la Savorelli risponde con amarezza: “Io sono stata tradita da tutti gli uomini che ho avuto, aggiunga a questo il fatto che io soffra di psoriasi e che quindi mi senta alle volte diversa, quasi ‘difettosa’. Quindi sì, mi ha fatto parecchio male”. La preferenza che Michele ha espresso nei confronti di Roberta, non solo l’ha fatta sentire “fisicamente non all’altezza”, ma non l’ha fatta sentire “neanche bella dentro”. C’è tanta amarezza nelle parole di Carlotta, che però non è in competizione con Roberta!

Uomini e Donne oggi, Carlotta Savorelli: le parole su Roberta Di Padua e su Jessica Antonini

Tra Carlotta e Roberta c’è stima, tanto che il pubblico non le vede scontrarsi nonostante stiano conoscendo lo stesso uomo. La Savorelli dichiara che entrambe sono alla ricerca dell’amore e hanno una storia pesante alle spalle. Pertanto, non sentono il bisogno di massacrarsi tra loro. Carlotta parla, inoltre, della scelta di Jessica Antonini e Davide Lorusso. La dama ammette di essersi rivista molto nell’ex tronista, a cui augura un amore eterno con l’ex corteggiatore!