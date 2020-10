Uomini e Donne: Aurora va via, Gianni sale sulla sedia. Il web: “Bullismo”

Aurora Tropea contro tutti a Uomini e Donne! Nello studio si accende il caos quando la dama racconta come stanno proseguendo le sue tre conoscenze. La donna ammette di essersi trovata molto bene con Giancarlo, ma prosegue comunque la sua frequentazione anche con Stefano. Ma ecco che Gianni Sperti non perde tempo e inizia ad attaccare Aurora. L’opinionista è da sempre convinto, insieme a Tina Cipollari, che la dama finga ogni volta che siede al centro dello studio. Il ballerino non riesce proprio a fidarsi della Tropea e il pubblico ancora non ha capito il motivo. Dopo di che, sulla questione interviene Valentina Autiero. La Tropea non apprezza l’intervento della collega romana e rivela di avere una segnalazione. Entrando nel dettaglio, Aurora fa sapere che Valentina ha condiviso alcune foto con Germano, dopo un weekend romantico a Napoli. La redazione ha da sempre vietato ai partecipanti di pubblicare foto con il cavaliere o la dama con cui c’è una conoscenza in corso nel programma.

Solo una volta che saranno diventati una coppia, potranno essere liberi di condividere ciò che preferiscono. Aurora fa intendere che ci sono appunto delle preferenze: come mai Valentina ha potuto condividere queste foto nonostante ci sia una regola ben precisa? Tutti si accaniscono contro la Tropea, mentre la Autiero non riesce a trattenere le lacrime. Valentina spiega di aver scelto di condividere queste foto in quanto si sentiva felice di come sta procedendo la conoscenza. Armando Incarnato prende la parola e difende la Autiero. Il cavaliere napoletano è convinto che la dama romana avrebbe dovuto avere la possibilità di raccontare cosa sta accadendo e poi eventualmente lasciare il programma con serenità.

Gianni inizia ad applaudire agli interventi di Armando, come anche il pubblico presente in studio, tanto che regna il caos. Non solo, Sperti sale addirittura sulla sedia per fare il suo applauso a un’affermazione di Incarnato: “Vattene, vai via. Non sei capace di baciare un uomo dopo un mese”. Lo studio sembra schierarsi interamente contro Aurora e a casa i telespettatori non apprezzano per nulla. Il web si infiamma nel corso della puntata, accusando tutti loro di “bullismo” ai danni di Aurora. “Con questa puntata hanno superato il limite davvero pessimi tutti Aurora unica vera che dice le cose che pensiamo tutti in faccia” e ancora “Tutti contro uno… questo è un branco, questo si chiama BULLISMO! Quanto siete caduti in basso”.

Questi sono solo alcuni dei commenti che è possibile leggere sui social. In particolare, il pubblico si schiera contro Gianni Sperti. I telespettatori non riescono a comprendere la causa di tutto questo accanimento nei confronti di Aurora, che decide di andare via. La Tropea torna? Le anticipazioni annunciano il ritorno della dama in studio e anche quello di Valentina e Germano, che fanno la loro scelta! Intanto, Maria De Filippi cerca di prendere in mano la situazione e poi spiega a Gianni che Aurora mette in dubbio il comportamento della redazione – quando parla di favoritismi – e non il suo di opinionista.

Prima di andare via, Aurora perde completamente la pazienza e afferma: “Non gliela volevo dar vinta a questo cafone ignorante. Mi hai rotto le pa..e”. Il pubblico sui social sembra approvare questa sua uscita.