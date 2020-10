Sono giunte nuove anticipazioni di Uomini e Donne. Oggi è stata registrata una nuova puntata e non è andata molto bene per diverse donne del parterre del Trono Over, ma anche del Trono Classico. Partiamo da Gemma Galgani che è entrata in studio piena di entusiasmo per la sua conoscenza con Biagio. Oggi ha scoperto però che lui ha fatto una bellissima sorpresa a Maria, ma non solo. Dopo essere uscito con Gemma, infatti, ha raggiunto Sabrina a cena e le ha proposto di prendere un caffè a Napoli. Sono rientrati a Roma la mattina successiva e questo racconto ha fatto alzare Gemma dalla sedia rossa al centro studio, per fare ritorno al suo posto. Biagio ha ballato con Sabrina. E passiamo adesso al Trono Classico, in cui Davide ha baciato in esterna sia Beatrice sia Chiara.

Uomini e Donne, le anticipazioni su Davide: bacio con Beatrice e Chiara

Con quest’ultima però ha deciso di anticipare l’esterna perché aveva troppa voglia di vederla. C’è stato anche un bacio molto passionale con Chiara, per questo Beatrice ha iniziato a piangere e ha lasciato lo studio. Davide l’ha raggiunta, ma prima di andare dietro le quinte ha manifestato il suo dissenso per la mancata reazione di Chiara al bacio di Beatrice. Quest’ultima alla fine è rientrata. Batosta anche per Roberta Di Padua: con Michele non procede affatto bene. Lui continua ad accettare nuove corteggiatrici e ha iniziato a notare dei difetti in Roberta. Per esempio dice di trovarla un po’ prima donna, l’ha persino invitata a non sentirsi Monica Bellucci per poi aggiungere di non aver perso la testa per lei. Quando è entrata un’altra ragazza per Michele, Roberta è uscita dallo studio e non è più rientrata. Le anticipazioni del Vicolo delle news rivelano anche un nuovo scontro tra Aurora e Gianni, ma la protagonista della registrazione di oggi è stata indubbiamente Valentina Autiero.

Valentina e Germano escono insieme da Uomini e Donne, ma lei lascia in lacrime

Con Germano il rapporto si è un po’ raffreddato dopo che nella puntata scorsa Valentina ha rivelato che sono quasi fidanzati durante uno scontro con Aurora. I due hanno discusso in studio e Germano ha ammesso di non essere ancora molto preso di testa, seppure ci sia molta chimica tra loro. Non si sentiva pronto a uscire con lei perché non è innamorato. Valentina non l’ha presa bene e ha abbandonato lo studio. Lui l’ha seguita e l’ha convinta a rientrare dopo un po’. All’improvviso però tutto è cambiato: Germano ha deciso di uscire dal programma con Valentina. Lei inizialmente non era convinta, ma Maria De Filippi l’ha invitata a provarci. Valentina ha lasciato Uomini e Donne con Germano, ma in lacrime e con l’aria un po’ triste. Insomma, non proprio come se lo era immaginato.

Anticipazioni Uomini e Donne, la crisi di Sophie: abbandonerà presto il trono?

C’è stata anche una piccola crisi di Sophie. Nino è intervenuto durante la puntata perché era molto arrabbiato con lei per non essere stato portato in esterna. La tronista è scoppiata a piangere e in lacrime ha spiegato di non trovarsi bene nel contesto di Uomini e Donne perché non riesce a provare emozioni per nessuno. Maria l’ha tranquillizzata e le ha consigliato di darsi tempo, perché potrebbe essere ancora un po’ presto per lei.