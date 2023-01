Arrivano scottanti indiscrezioni su Davide Donadei e Chiara Rabbi di Uomini e Donne. Precisiamo: non ci sono prove effettive, ma un resoconto fatto da più persone. Lui, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha deciso di mettere fine alla sua relazione con l’ex corteggiatrice, che aveva scelto nel programma di Maria De Filippi. La rottura, avvenuta durante la scorsa estate, ha generato un vero e proprio caos sui social. Da una parte lui è stato accusato dal pubblico di Canale 5 di aver tradito Chiara e di averla abbandonata, dall’altra lei è sempre stata dipinta come una vittima.

Tra le persone che Davide avrebbe frequentato durante la pausa di riflessione presa con la Rabbi c’è Arianna Gianfelici. Il nome dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è spuntato fuori sin da subito in questa vicenda, seguito da quello di Roberta Di Padua, dama del Trono Over. Ora a parlare ci pensa, ancora una volta, Arianna. Qualche settimana fa, Deianira Marzano faceva sapere al pubblico che Davide avrebbe tradito Chiara proprio con la cantante, che però oggi sbugiarda addirittura anche la Rabbi.

Cosa c’è dietro la rottura tra Davide e Chiara? Voglia di intraprendere una carriera televisiva? Questo ciò che emerge nel nuovo appuntamento di Casa Pipol, condotto da Giovanna Abate, affiancata da Gabriele Parpiglia. Presente anche Deianira Marzano, la quale aiuta Arianna a introdurre il discorso. L’influencer ribadisce che “Arianna ha avuto una relazione con Davide Donadei, quando lui era in pausa con Chiara Rabbi”.

Pare che l’ex tronista di UeD le avesse detto che la sua relazione con Chiara era definitivamente finita. Invece, andando a casa sua, dopo averlo baciato, la Gianfelici avrebbe trovato in cucina una rosa rossa. In questo modo, la cantante avrebbe scoperto che Davide era ancora impegnato con la Rabbi. A questo punto, Arianna ne avrebbe parlato con Chiara. Quest’ultima decide di mettersi in contatto con Deianira, a cui racconta tutta questa storia. L’influencer era pronta a svelare tutto sui social, ma sarebbe appunto stata fermata dall’ex corteggiatrice.

Arianna oggi è sicura che non solo Davide, ma anche Chiara avrebbe volutamente cavalcato l’onda.

“In quel momento era l’hype che stavano cercando. Io penso che in una situazione in cui vengo tradita dopo essere stata scelta in un programma come Uomini e Donne, la prima cosa che mi viene è da scrivere a lui, non a una persona che comunque si occupa di gossip. Con tutto il rispetto per il lavoro, andrei a informarmi se effettivamente sono stata cor**ta e non andare a creare il gossip”

Non solo, Deianira aggiunge: “A me ha detto ‘no, non la cacciamo questa storia, sennò diamo visibilità a questa Arianna’”. L’ex allieva di Amici svela, inoltre, cos’è accaduto nel momento ha trovato la rosa rossa a casa del concorrente del GF Vip 7. In particolare, ha subito chiesto a Davide di chi era il fiore, notando anche un bigliettino attaccato. Ebbene, l’ex tronista non si sarebbe fatto problemi a far leggere il contenuto ad Arianna.

“Gli faccio ‘ah pure il bigliettino’ e mi fa ‘vai vai leggi’. Già che tu mi dici ‘vai vai leggi’ e sono fatti vostri non esiste. E gli dico ‘allora voi state ancora insieme’. Tra l’altro mi dice: ‘Il 23 si viene a prendere le sue cose a casa mia, ma io me ne vado. Ci faccio stare solo mia mamma, che poi le darà le cose’. Io gli ho detto ‘Davide però fattici almeno trovare, stai chiudendo una convivenza. Almeno in privato chiudete in modo decente'”

Arianna Gianfelici spiega di aver conosciuto Davide a Gallipoli, dove effettivamente hanno girato il video – poi condiviso su TikTok – che li aveva portati al centro del gossip. Qui Donadei le avrebbe detto che con Chiara era finita perché si sentiva soffocare per via della sua “troppa gelosia e pesantezza”. “Sono sincera una persona come Davide vive nella menzogna e nell’oscurità. Non credo a niente di quello che fa”, ammette Arianna su Donadei. “Sì obiettivamente è un morto di fi*a”, aggiunge.

UeD, Chiara Rabbi prossima tronista? Lo scoop

A questo punto, Gabriele Parpiglia lancia un’ipotesi, che potrebbe rimettere insieme i pezzi del puzzle:

“Davide ha ottenuto il GF e io sono pronto a scommettere che Chiara sarà la prossima tronista di Uomini e Donne. Chiara doveva essere ospite qui, ma non è venuta anche perché doveva fare una roba. Non so cosa. Mi sento di dire questa frase qui”

Questa riflessione porta Arianna a tornare indietro nel tempo, quando si sentiva spesso con Chiara telefonicamente.

“Quando vado da Chiara a raccontarle le cose, per solidarietà femminile, è perché a Uomini e Donne l’aveva fatta passare per pazza esaurita. Mi ha detto: ‘Non parlare adesso’. Io le ho detto: ‘Chiara io ho dall’altra parte su Instagram ho una marea di insulti’. Lei mi fa: ‘Ma aspetta, perché se tutto va bene ci dovrebbero invitare a Verissimo e dovremmo andare a fare un confronto a Uomini e Donne e se va bene anche al GF'”

Non finisce qui, Arianna a Casa Pipol è un fiume in piena.