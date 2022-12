GF Vip, “Davide Donadei ha tradito Chiara con un’ex di Amici”

Continua a far chiacchierare la fine della love story tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, rispettivamente ex tronista ed corteggiatrice di Uomini e Donne. Ora che il ristoratore pugliese è entrato a far parte del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip è venuto a galla sul web un gossip bomba sulla rottura tra i due, che ha lasciato l’amaro in bocca ai più romantici. Stando a quanto spifferato dall’influencer Deianira Marzano Davide e Chiara si sarebbero allontanati a causa di un tradimento di Donadei.

Pare che il gieffino, durante la sua frequentazione con la Rabbi durata a malapena due anni, sia uscito con l’ex allieva di Amici Arianna Gianfelici. Quest’ultima, di professione cantante, e l’ex protagonista di Uomini e Donne erano stati pizzicati insieme la scorsa estate e in quell’occasione si era parlato di un flirt successivo alla rottura da Chiara. Invece pare che Davide e Arianna si conoscessero già da tempo, come puntualizzato da Deianira:

“Davide, quando era con Chiara, è stato con Arianna Gianfelici. Chiara lo sa, ha parlato con lei e lo disse anche a me, ma non so perché non voleva farlo sapere. Arianna mi ha confermato tutto. La cosa la sapevamo già tempo fa ed è giusto dirlo perché non vedo perché lui debba omettere queste cose e dire che la storia con Chiara era finita solo per gelosia”

Al momento nessuna conferma è arrivata da parte di Chiara Rabbi né tantomeno da Arianna Gianfelici. Impossibile avere per ora una reazione di Davide Donadei visto che è recluso nella Casa più spiata d’Italia. Non è escluso, però, che se ne parli in una puntata serale del Grande Fratello Vip. Intanto, ironia della sorte, pare che la Rabbi stia frequentando un altro ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Chiara Rabbi con un cantante lanciato da Amici

Stando a quanto spifferato dal settimanale Chi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe iniziato ad uscire da qualche settimana con il cantante Deddy. I due si sono concessi più di qualche weekend romantico a Milano, città dove vive l’artista.

Chiara Rabbi non è nuova a gesti d’amore del genere: già in passato aveva detto addio a Roma per trasferirsi a Lecce, dove Davide Donadei possiede un ristorante. Un sacrificio che però è valso a poco visto che la liaison tra i due è durato a malapena un paio d’anni ed è giunta al termine tra presunti tradimenti, bugie e gelosia.