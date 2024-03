UeD, Brando: brutta aria prima della scelta. Beatriz vs Ida, il caos

Nella registrazione di Uomini e Donne che verrà svolta in serata nello studio di Canale 5, Brando dovrebbe fare la sua scelta. Il tronista non arriva a questo importante momento in serenità. Infatti nella puntata che va in onda oggi pomeriggio, registrata nelle scorse settimane, Brando appare stanco e deluso da Beatriz e Raffaella. Il tronista rientra in studio con la seconda, che si era recata dietro le quinte piangendo poco prima.

Brando ammette di non farcela più, proprio mentre le anticipazioni rivelano che la scelta verrà registrata oggi. C’è tanta curiosità da parte del pubblico di Canale 5, ma sembra che il tronista abbia ancora non pochi dubbi, soprattutto dopo quanto accaduto in queste recenti puntate. Interviene Ida Platano, la quale afferma che da parte delle due corteggiatrici ci sarebbe “troppa pressione” nei confronti di Brando, che è in serie difficoltà.

I dubbi del tronista, a detta di molti telespettatori, sarebbero legati soprattutto a Beatriz, ragazza che gli piace ma allo stesso tempo non riesce a vedere al suo fianco. Molti l’hanno paragonato a Federico Nicotera, che lo scorso anno aveva scelto Carola. Intanto, Beatriz a UeD oggi replica subito all’accusa di Ida: “Ti vorrei vedere al nostro posto. Dopo sei mesi pressione! Mi sembra eccessivo”. Gianni Sperti è d’accordo con la Platano.

L’opinionista crede che le due corteggiatrici abbiano approfittato della bontà di Brando. Eppure questo percorso è andato fin troppo avanti e il tronista dovrebbe avere una presenza. Più passa il tempo e più le corteggiatrici non reggono, questo è un dato di fatto confermato anche in altre edizioni del Trono Classico.

Arrivate a sei mesi di percorso, Beatriz e Raffaella si dicono stanche di condividere Brando con una rivale e di volere la scelta. Il tronista, però, continua a essere indeciso, ma non può pretendere che le due ragazze se ne stiano lì ferme e immobili.

Ma va anche detto che Beatriz e Raffaella non hanno reso questo percorso semplice. Questo perché hanno spesso lasciato lo studio e il tronista ha dovuto riconcedere più di una volta, arrivando a fare esterne e a incontrarle in studio tra liti e scontri. Allo stesso tempo, va considerato che il Trono Classico è sempre stato così.

Anzi, ci sono state situazioni molto più turbolente di queste, con corteggiatori e corteggiatrici che lasciavano lo studio tra urla e pesanti attacchi. A detta di Barbara De Santi, sarebbe stato Brando a causare questa situazione. Intanto, il tronista si innervosisce quando nota che durante un ballo Beatriz si siede vicino a Ernesto Russo.

Quest’ultimo spiega dopo di averle detto sia Brando che le due corteggiatrici gli piacciono molto. Gianni poi propone al tronista di uscire da solo dal programma.

A Uomini e Donne prima della scelta per Brando la situazione peggiora. Infatti, Raffaella lascia lo studio quando lui ammette di avere voglia di ballare con Beatriz.

Quest’ultima si scalda, perché è convinta che lui correrà da Raffaella. Barbara si scaglia contro il tronista, accusandolo nuovamente di aver causato questa situazione. “Capisci che sei a un punto morto! Ma hai nel cuore qualcuna?”, chiede la dama complicando tutto. Infatti, Brando si toglie il microfono e furioso lascia lo studio. Un vero e proprio caos.

Uomini e Donne: Asmaa attacca Diego, ma l’accusa non regge

Per Mario Verona arrivano quattro dame pronte a conoscerlo. Alla fine il giovane cavaliere decide di conoscere solo Desire. Torna al centro studio Diego Tavani, che sta conoscendo con Jasna. Il cavaliere viene attaccato sia da Maura che da Asmaa. Diego ammette di essere interessato a entrambe, ma di aver notato attraverso alcuni gesti che non era ricambiato.

Almeno lui è convinto di questo. Ida Platano crede che questa sia un’idea che si è fatto lui e che magari non corrisponde alla realtà. Tavani avrebbe chiuso questa conoscenza con impulsività, ma oggi non crede di aver sbagliato. Chiudendo, il cavaliere pensa di essere coerente. Invece, Jasna crede che non dovrebbe agire così, in quanto è ancora interessato.

Maria De Filippi mette in dubbio, a questo punto, l’interesse di Diego nei confronti di Asmaa visto come ha chiuso la loro conoscenza. Ed ecco che Tavani confessa che oggi tra le tre dame uscirebbe proprio con Asmaa. Quest’ultima, però, non ha alcuna intenzione di rivederlo fuori.

Maria resta perplessa di fronte a questa risposta: “Ma se non sei interessata perché stai parlando ancora con lui?”. Alla fine questi confronti terminano così e Jasna dichiara di aver deciso di chiudere la conoscenza in quanto ha capito di non provare alcun trasporto.

Gianni Sperti interviene e si scaglia contro Asmaa, riproponendo il dubbio di De Filippi: perché è intervenuta per attaccare Diego se non nutre interesse per lui? Quest’ultimo e l’opinionista credono che la dama voglia solo ripulirsi l’immagine, facendo cadere la colpa su Tavani, il quale ha sempre dichiarato di aver notato disinteresse da parte sua.