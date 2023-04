Nuovi e accesi scontri nello studio di Uomini e Donne, che prendono inizio da un forte battibecco tra Gemma Galgani e Paola Ruocco. Le due dame si scontrano faccia a faccia e non se le mandano a dire. E Armando Incarnato entra in scena per difendere Gemma, scagliandosi contro Paola. In questa circostanza il cavaliere napoletano spiega che le accuse che gli erano state rivolte sono state smentite. Dunque, sembra che Maria De Filippi alla fine abbia chiamato Alfonso Signorini.

Armando aveva chiesto alla padrona di casa di chiedere personalmente al conduttore del Grande Fratello Vip se ha mai ricevuto una sua proposta. “Che paura avete? Le accuse che ho avuto sono state smentite tutte. Tu perché sei ancora lì?”, urla Incarnato, facendo intendere quindi che Signorini ha smentito le accuse lanciate da Aurora Tropea, la quale questa volta se ne resta in silenzio. Anzi, quest’ultima cerca di calmare Paola, cosa che infastidisce Gemma.

“Perché la tieni Aurora? La devi proteggere?”, ma la Tropea continua a starsene in silenzio e non incrocia in alcun modo lo sguardo con la Galgani. A un certo punto gli scontri a Uomini e Donne, che sono iniziati nella puntata andata in onda ieri, coinvolgono inaspettatamente anche Roberta Di Padua e Nicole Santinelli. Ci pensa la dama di Cassino a tirare in ballo i loro trascorsi, interpellata da ‘Queen Mary’.

Ancora una volta, Maria dà la parola a Roberta, consapevole di accendere nuovi scontri. “Prima Gianni diceva che c’è poca solidarietà tra donne e Nicole ha applaudito. Livello proprio sotto terra. Non parlare più”, dichiara furiosa la Di Padua. Nicole prende la palla al balzo per attaccare le altre dame del parterre e svela un retroscena.

In particolare, la bionda tronista si scaglia contro Silvia e Carla, accusandole di averla attaccata senza motivo, non mostrando solidarietà femminile. “Vi ringrazio per l’educazione. Dietro non facevate altro che attaccare mentre parlavo, tu Silvia e anche Carla. Chi ve l’ha insegnata l’eduzione?”, così Nicole si espone contro le due dame.

Questo attacco scatena l’ira di Carla: “Non fare la finta santarellina. Cosa significa solo per una notte?”. La dama del Trono Over si riferisce all’attacco che Nicole ha riservato, giorni fa, a Roberta. Gianni Sperti cerca di aiutare la Santinelli a difendersi: “Non ha detto tu sei una donna che vuoi solo una notte, ma che gli uomini vengono da te solo per una notte perché piaci solo fisicamente”.

Tina Cipollari, però, non ci sta e va contro il suo collega, sostenendo la versione di Roberta. Gianni cerca di tornare su Paola, ma si torna ancora a parlare di Roberta e Nicole. Fortunatamente la discussione finisce e Maria fa entrare il nuovo corteggiatore di Gemma, Giuseppe. La Galgani appare sconcertata ancora per le parole di Paola e Gianni la sostiene: “La capisco, è stata massacrata da Paola. Riprenditi il sorriso”.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato contro Alessio

Una puntata di scontri quella che va in onda oggi, anche tra i cavalieri del Trono Over. Subito dopo le precedenti discussioni, ecco che Alessio riaccende gli animi dichiarando che sta uscendo con Roberta e di aver chiuso la conoscenza con Cristina. “Mi aggredisce in maniera particolare Cristina”, afferma Alessio. In particolare, il cavaliere spiega che dopo un ballo con Rebecca, l’altra dama l’avrebbe attaccato dietro le quinte.

“Secondo le sue parole Rebecca era di Armando. Ma visto che non è scesa per Armando, io mi sono sentito libero di invitarla a parlare. Le tue parole sono state ‘cosa c’entra quella di Armando’. Tu mi hai fatto passare come carnefice, mentre tu volevi passare come vittima”

Questo sarebbe accaduto quando dopo una delle registrazioni precedenti, Cristina ha raggiunto Alessio in camerino con una rosa. Si accende una discussione tra loro ed escono fuori due versioni differenti. Ad alimentare i litigi ci pensa Riccardo Guarnieri, che lancia nuovi attacchi nei confronti di Alessio accendendo ancora di più gli animi in studio:

“A me risulta altro, ovvero che lui ha deciso di uscire con Rebecca per fare un dispetto ad Armando. Me l’ha detto Cristina. Ti avevo già sgamato tempo fa, dicendo che esci con le persone per stare al centro studio. Abbiamo capito qual è l’atteggiamento qua dentro. Ti fai la persona elegante, ma…”

Dopo aver sganciato la bomba, Riccardo si zittisce e lascio spazio agli altri nelle discussioni. Infatti, le sue dichiarazioni spingono Armando Incarnato a intervenire. Quest’ultimo, in una delle precedenti puntate, ha visto Rebecca ballare con Alessio e si è insospettito. Il cavaliere napoletano è convinto, come Riccardo, che Alessio tenda a scegliere le dame che loro stanno conoscendo.

“Si è sempre rapportato con persone che uscivano con me o con Riccardo. Con Gianni c’è stata una tregua in una sorta di chiarimento, se si porta rispetto a Maria bisogna portarlo anche a chi lavora con lei. Quindi Gianni ti chiedo scusa, perché mi sono rivisto. Mia cara Rebecca la bellezza non basta, preferisco le persone coerenti. Vi auguro il meglio con Alessio. Se non ti piaceva come mai sei al centro studio con lui?”

Rebecca non ci sta asfalta il cavaliere napoletano ricevendo l’applauso di molti telespettatori: “Ti avevo detto che mi piace come persona Alessio, anche se non fisicamente. Come tu, mi piaci esteticamente, ma sei vuoto dentro. L’estetica passa”.

UeD: Luca Daffrè elimina Carmen, che lo asfalta così

Per quanto riguarda il Trono Classico, siede al centro studio Luca Daffrè che elimina Carmen. Maria De Filippi, prima di far entrare la corteggiatrice, anticipa che questa esterna non è una delle migliori. Il tronista conferma e subito dopo si confronta con la ragazza. In particolare, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi afferma di aver visto da parte di Carmen solo un interrogatorio.

La corteggiatrice si difende accusando Luca di non parlare abbastanza durante le esterne e di non averle dato la possibilità di esprimersi al meglio. Lo definisce “un bambolotto” e aggiunge anche altre parole, come “vuoto”, e lo accusa di non avere argomenti. Ebbene Carmen riceve l’applauso da parte di molti telespettatori.

Alla fine Daffrè elimina Carmen, la quale afferma che se ne sarebbe andata anche in caso contrario. Maria subito dopo fa sapere che deve far entrare una nuova corteggiatrice, che in realtà Luca già ha conosciuto in passato su Instagram. Questa non è la prima volta che arriva per lui una ragazza che ha conosciuto già sui social network e che lui stesso ha eliminato quando ha avvertito che la situazione poteva diventare scomoda.

“Un po’ di conoscenze su Instagram in questi anni le hai fatte. Per correttezza nei confronti loro va detto che con lei c’è un precedente”, afferma Maria per presentare la nuova arrivata. Subito dopo, va in onda l’esterna con Carla, che è completamente diversa da quella che ha condiviso con Carmen. Tra loro è evidente la complicità e la sintonia nata in breve tempo.

“Con lei le esterne vengono spontanee e non faccio fatica”, afferma Daffrè. Gianni, però, vuole sapere cosa pensa di tutto questo Alessandra. Quest’ultima si lamenta perché Luca non prende mai le sue difese quando le altre corteggiatrici in esterna esprimono opinioni negative sul suo conto. Il tronista ha dei dubbi su Alessandra, in quanto vorrebbe una volta uscito fuori dal programma avere al suo fianco una persona con un carattere forte.

“Ci ho pensato un po’, loro dicono che ci vedono come amici. Tu, però, non rispondi. Io fuori ho bisogno di una persona con carattere che non si tenga le cose dentro. Posso capire che tu faccia fatica, però devo capire anche questo. In esterna con te sto bene, ho questo dubbio qua”

Alessandra chiede semplicemente a Luca di andarle incontro, in quanto per lei non è facile esprimersi in studio di fronte alle telecamere.