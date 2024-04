UeD, aria di crisi tra Roberta e Alessandro: le frecciatine di lei

Non si placano le voci su una presunta crisi tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Da settimane, infatti, si vocifera che i due siano ai ferri corti. Oltre a non mostrarsi insieme da diverso tempo, l’ex dama non si è fatta problemi ad alimentare il gossip con strane mosse social. Tra citazioni e canzoni ambigue, Roberta ha dato più volte modo di pensare che le cose con il fidanzato non stiano andando benissimo. Nonostante abbiano presumibilmente ricevuto numerosi messaggi sulla questione, nessuno dei due si è espresso per smentire i rumors. Anzi, nelle ultime ore, l’ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato nuove presunte frecciatine.

“Non puoi commettere lo stesso errore due volte. La seconda volta che lo fai, non è più un errore, è una scelta”, si legge in una delle ultime storie di Roberta. La frase non è passata inosservata, dato che, casualmente, questa è la seconda volta che prova ad avere una relazione con Alessandro. I due si sono conosciuti lo scorso anno all’interno di Uomini e Donne, ma Vicinanza aveva poi deciso di uscire dal programma con un’altra donna, ovvero Ida Platano. Tuttavia, dopo alcuni mesi, la storia tra Ida e Alessandro è naufragata malamente. Per questo, la Platano è diventata una tronista, mentre l’ex cavaliere è tornato a sedersi nel parterre del Trono Over.

Una volta tornato nel dating show, ecco che è ri-iniziata la frequentazione con Roberta che, a quanto pare, non lo aveva ancora dimenticato del tutto. Nonostante le diverse incertezze e le continue liti, a inizio febbraio i due hanno deciso di lasciare la trasmissione per viversi la loro storia lontano dalle telecamere. C’è da dire, però, che questa scelta è stata molto spinta da Maria De Filippi, tanto che in molti hanno subito dato per scontato che le cose tra di loro non avrebbero funzionato. Persino Silvia Toffanin, durante l’intervista a Verissimo, si è mostrata abbastanza scettica.

Ebbene, a distanza di due mesi, ecco che Alessandro e Roberta potrebbero aver già deciso di prendere strade separate. “Ricorda: tutto si viene a sapere”, è stata un’altra frase condivisa dall’ex dama su Instagram. La donna sembra abbastanza infastidita, lasciando pensare che il fidanzato possa aver avuto un qualche comportamento sbagliato. Non rimane che attendere per capire qual è la reale situazione tra i due protagonisti di Uomini e Donne.