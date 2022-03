UeD anticipazioni: svolta di Ida, altra lite tra gli over, Luca lascia di stucco

By

Nuova registrazione per Uomini e Donne nel pomeriggio di ieri, domenica 27 marzo 2022. Le anticipazioni fanno sapere che Ida Platano ha deciso di dare un’altra svolta al suo percorso, mettendo definitivamente da parte Alessandro Vicinanza dalla sua vita. Secondo quanto svela in queste ore il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, la dama di Brescia ha scelto di intraprendere una nuova conoscenza. Questa volta, di fronte a lei, si è seduto un nuovo cavaliere del parterre del Trono Over. Quest’ultimo pare sia stato molto carino con la parrucchiera.

Non se la sta passando benissimo Ida Platano nel programma di Maria De Filippi. La sua frequentazione con Alessandro è giunta al capolinea dopo una serie di momenti di forte tensione, tra lacrime e litigate accese. Ora questo nuovo cavaliere le ha consigliato di viversi il tutto con più libertà. Si è accesa una nuova lite tra due protagonisti del Trono Over, ovvero tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza. Al momento, non si sa di preciso cosa abbia acceso questa discussione, ma si parla di “soliti battibecchi”.

Armando ha, intanto, chiuso la sua conoscenza con Aneta, affermando che i loro rispettivi stili di vita sono troppo diversi. Per il cavaliere napoletano sono scese due nuove dame, pronte a conoscerlo. Lui ha accettato. Dopo la scelta di Matteo Ranieri, restano sui troni Luca Salantino e Veronica Rimondi. Le anticipazioni di Uomini e Donne, rivelano una decisione del tronista romano che ha deluso non poco le sue due corteggiatrici.

Innanzitutto, Salatino ha portato in esterna Soraia, la quale in queste ore ha lanciato la sua stoccata a Matteo. I due hanno condiviso una cena nel residence di lui ed è andata bene. Luca ha, però, deciso di non uscire con Lilli. Ma non è finita qui: Luca ha lasciato tutti di stucco facendo sapere di aver scelto di iniziare un’altra conoscenza, con una nuova corteggiatrice. Quest’ultima lo attrae di più fisicamente, rispetto alle prime due.

Chiaramente questa sua decisione non è piaciuta a Soraia e Lilli. “Erano molto scosse”, si legge nelle anticipazioni. Le due corteggiatrici erano, infatti, convinte che a questo punto del suo percorso lui avesse ormai le idee chiare. Tale decisione può anche spaventarle, visto che Ranieri ha scelto proprio una ragazza che è approdata nel programma in un secondo momento, quando il suo interesse sembrava proiettato solo su Federica Aversano.

In attesa di scoprire se la nuova tronista Veronica riuscirà a far ricredere i telespettatori, il suo percorso prende inizio. La Rimondi ha fatto due esterne, una con Federico e l’altra con un corteggiatore di cui ancora non è uscito fuori il nome. Entrambe le uscite sono andate bene.