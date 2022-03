Uomini e Donne, Federica dopo scelta di Matteo: arriva anche la stoccata

L’ormai ex corteggiatrice 28enne si lascia andare a un piccolo sfogo e, nel frattempo, arriva per lei un messaggio di consolazione

Federica Aversano dopo la scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne come sta? Questa la domanda che in tanti suoi fan si chiedono, a cui chiaramente vorrebbero una risposta. Nelle ultime ore, la corteggiatrice ha condiviso qualche Storia sul suo account Instagram e questa mattina ha anche pubblicato un selfie che la ritrae con un piccolo sorriso. Non solo, ora dà vita a un piccolo sfogo. Sono tanti coloro che avrebbero voluto vedere Matteo e Federica lasciare insieme il famoso programma di Maria De Filippi, ma le anticipazioni hanno ormai rivelato un finale diverso.

Ranieri ha scelto Valeria Cardone, nel corso della registrazione di sabato 26 marzo 2022. Ha completato la sua esperienza dopo varie difficoltà, generate soprattutto dall’uscita di scena di Denise. Al contrario di quest’ultima, Federica ha deciso di riprendere la conoscenza con Matteo. Ma il percorso ha proceduto in una direzione non proprio favorevole, tanto che la Aversano ha nuovamente lasciato la sua postazione in seguito. Il tronista ha deciso di andare a riprenderla, dandole forse fin troppe speranze.

In studio, Maria De Filippi ha aiutato molto Federica a riflettere. Non solo, la Aversano ha anche asfaltato Ida Platano di recente! Ed ecco che ora si ritrova a vivere questa forte delusione di non essere stata la scelta. Secondo le anticipazioni, pare che la professoressa 28enne abbia fatto capire a Matteo di essere alquanto arrabbiata, poiché avrebbe potuto evitare di andare a riprenderla.

Diciamo che a Uomini e Donne, Ranieri ha fatto molta confusione. Ora Federica dopo la scelta si lascia andare a un piccolo sfogo, che riguarda i commenti che sta ricevendo proprio in questi giorni. In particolare, la Aversano ci tiene ad anticipare che tutti coloro che “commentano senza educazione, rispetto e soprattutto toccano mio figlio saranno bloccate all’istante”.

Ammette di non aver alcun interesse di “follower e non follower”. Come in molti dicono: “È giusto dare un’opinione e un pensiero anche diverso dal mio. Ma sulle offese non transigo neanche un secondo. Pace e amore”. Queste per ora le uniche parole della 28enne, che pare stia ricevendo non poche offese in quest giorni e non solo.

Probabilmente sotto i suoi post su Instagram c’è anche chi insulta Matteo Ranieri per quanto accaduto. Ma la Aversano non accetta alcun tipo di offesa. A riservare una bella stoccata al tronista ci pensa la sua amica Soraia Allam Ceruti, attuale corteggiatrice di Luca Salatino.

Le due, nello show di Maria De Filippi, hanno stretto una grande amicizia. Si sono confortate a vicenda e sognavano di poter uscire entrambe con i rispettivi tronisti dal programma. A Federica, Soraia dedica un lungo messaggio d’affetto.

Non avrebbe mai immaginato di trovare una persona come lei e di avere una spalla su cui contare durante questo percorso. Tra le sue parole, come si può notare, c’è una chiarissima stoccata a Matteo Ranieri dopo la scelta!

“Sei una donna con due co…ni grandi come una casa. Il meglio deve ancora venire e come disse qualcuno, ti sei scansata un fosso amore mio. Ti voglio bene, il tuo pasticcino alla crema”

Ora non resta che attendere la messa in onda di questa puntata per assistere al finale del percorso di Matteo.