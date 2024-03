UeD anticipazioni: scelta di Gemma crea il caos, guai per Daniele

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, effettuata il 19 marzo 2024, Gemma Galgani torna protagonista. Nel programma di Maria De Filippi da qualche tempo la dama torinese era finita nell’ombra ed ecco che ora è di nuovo al centro della scena. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, è scoppiata una bella lite per una scelta presa dalla dama torinese. Per quanto riguarda il Trono Classico, c’è stato solo un piccolo scontro.

Andando con ordine, le anticipazioni segnalano che Gemma è uscita con il cavaliere approdato nel programma per conoscerla. Ma ecco che a distanza di un giorno dal loro primo incontro, la dama torinese ha deciso di eliminarlo. Questa sua decisione ha generato il caos, in quanto Tina Cipollari – proprio come i vecchi tempi – si è scagliata contro la Galgani. L’opinionista le ha fatto presente che se un uomo non le piace dovrebbe dirlo subito e non girarci intorno.

Nella registrazione di oggi di UeD c’è stata anche una nuova sfilata delle dame. Ancora una volta, sono tornate sulla passerella i volti femminili del Trono Over. A vincere è stata Ida, dama del parterre e non la Platano. Quest’ultima sta andando avanti con il suo Trono, conoscendo Mario e Pierpaolo. Ha portato entrambi in esterna e tutto è apparso abbastanza tranquillo.

Le uscite sono state serene e in studio i tre si sono confrontati, senza mettere in scena alcun litigio. Nel frattempo, Daniele Paudice ha appena iniziato il suo percorso e già si sta dando da fare. Il tronista ha portato in esterna una nuova corteggiatrice e pare ci siano stati per lui problemi con Gaia, la ragazza con cui già è uscito per ben tre volte.

Le corteggiatrice è apparsa parecchio arrabbiata oggi in studio, in quanto nella registrazione di ieri è tornata Beatriz D’Orsi, dopo la scelta di Brando. Il suo ritorno è avvenuto su richiesta di Daniele, il quale ha proposta di diventare una sua corteggiatrice. Alla fine Beatriz ha rifiutato la proposta ed è andata via. A Gaia, però, non è andato giù il fatto che Daniele abbia deciso di chiedere alla D’Orsi di avviare una conoscenza.