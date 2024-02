UeD anticipazioni: Sanremo 2024 anima lo studio, un abbandono

Mentre c’è chi ha lasciato il programma, ecco che nello studio di Uomini e Donne, durante la registrazione svolta il 12 febbraio 2024, un brano del Festival di Sanremo 2024 ha regalato un bel momento. Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, non è avvenuta la scelta di Brando, al contrario di ciò che si pensava. Inoltre, non è segnalato il ritorno di Mario. Anzi, Ida Platano sta andando avanti per la sua strada. Intanto, una dura lite con protagonista Gianni Sperti ha generato una svolta.

Uomini e Donne anticipazioni: Gianni vs Orfeo, Sanremo regala emozioni

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Orfeo ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere aveva colpito molto Tina Cipollari, la quale aveva persino ballato con lui al centro studio. Al contrario, la new entry di questa edizione non aveva ricevuto apprezzamenti da parte di Gemma Galgani e Barbara De Santi, le quali hanno avuto modo di conoscerlo.

Dopo aver ricevuto attacchi abbastanza forti da Gianni, Orfeo ha deciso di andare via. Non si conoscono, però, i dettagli di questa pesante lite. Nel frattempo, ha fatto ritorno nel programma Diego Tavani, il quale è uscito con Asma, ma ha già chiuso la loro conoscenza. Tra loro non è scattato nulla.

Nel frattempo, un brano del Festival di Sanremo 2024 ha regalato proprio un “bel momento”, come riportano le anticipazioni, ai presenti. Si tratta della canzone di Annalisa, Sinceramente. Gianni e tutto il parterre del Trono Over si sarebbero scatenati al centro studio con il brano dell’ex allieva di Amici, a cui Maria De Filippi è affezionata.

Anticipazioni UeD: Mario ormai è out, Brando ancora in bilico

Nessuna notizia di Mario, il quale dopo la puntata andata in onda oggi è tornato nella registrazione successiva per chiedere scusa a Ida Platano. La tronista, però, non ha accettato le scuse e oggi non si è neppure parlato di lui. Non si sa, però, se nelle prossime registrazioni accadrà qualche colpo di scena.

Ida ha portato in esterna Sergio e si è recata in ospedale dove la zia di lui è ricoverata. Un gesto importante quello della Platano, che è uscita anche con Pierpaolo. Insieme a quest’ultimo si è goduta un bel massaggio e tra loro tutto sta proseguendo bene. Inoltre Ida ha accolto due nuovi corteggiatori.

Nel frattempo, Brando è ancora in bilico. Ha portato in esterna entrambe le corteggiatrici e le ha baciate. In studio, nella registrazione di oggi, sia Beatriz che Raffaella sono state abbastanza tranquille. Sulla scelta ancora, da parte di Brando, non c’è stato alcun segnale.