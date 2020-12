UeD anticipazioni, Ida ‘torna in scena’: una lettera e un anello per Riccardo

Nel corso della registrazione di oggi, un gesto della Platano ha creato non poche polemiche; intanto, Biagio ha portato in studio le presunte prove su Sabina e Maria, Gemma invece ha baciato con passione Maurizio

Colpo di scena a Uomini e Donne durante la registrazione di oggi, sabato 5 dicembre 2020. Ida Platano ha deciso di fare un gesto molto forte all’interno del programma. Sebbene non sia tornata ancora nel programma e, dunque, non è stata presente in studio, si è parlato molto di lei, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News. A Riccardo Guarnieri sono arrivati da parte di Ida una lettera e un pacchetto contenente l’anello di fidanzamento che lui le aveva regalato quando avevano lasciato insieme la trasmissione durante la scorsa edizione. In questo modo, la Platano ha restituito il regalo. In studio si sono accese le polemiche su questo gesto. In particolare, alcuni presenti si sono dichiarati convinti del fatto che Ida abbia fatto compiuto questo passo ora, dopo un anno, solo perché lui è attualmente nel programma.

In ogni caso, il Guarnieri ha deciso di chiudere definitivamente con Roberta Di Padua, per i motivi discussi durante le precedenti registrazioni. I due avevano deciso di ricominciare da zero, dopo come si era conclusa la loro conoscenza diverso tempo fa. Pare che ora abbiano compreso che tra loro non potrà mai esserci una relazione. Gemma prosegue la sua conoscenza con Maurizio e le cose sembrano andare a gonfie vele. Il cavaliere ha accettato di andare a cena a casa della dama torinese, durante la serata di ieri, e qui sono scattati baci passionali! A questo punto, il 50enne ha deciso di chiudere con Alfonsina. Sono arrivate per lui tre dame pronte a conoscerlo, ma le ha rifiutate! Dunque, pare che Maurizio sia davvero interessato a conoscere Gemma, la quale si dichiara da settimane molto presa.

Ovviamente, durante questa fase della registrazione, i presenti hanno assistito alle liti tra la Galgani e Tina. Sul portale si legge: “Si sono tirate a vicenda secchiate d’acqua”. Biagio, intanto, ha deciso di portare in studio le segnalazioni che andrebbero a provare il complotto di Sabina e Maria, argomento affrontato da Gemma nel corso della sua recente intervista sul Magazine. Il cavaliere ha fatto sapere ai presenti che le due dame potrebbero conoscersi da anni, in quanto pare andassero anche in palestra insieme a Roma. Sia Sabina che Maria hanno negato tale accusa.