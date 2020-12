UeD Gemma, complotto Sabina e Maria: cosa ha realmente visto

Gemma Galgani a Uomini e Donne ha reso noto il suo sospetto su un presunto complotto di Sabina e Maria. Le parole della dama torinese hanno generato una certa curiosità, non solo in studio ma anche tra i telespettatori, che hanno subito commentato il tutto sui social. Ma chi ha ragione? Gemma ha incuriosito proprio tutti rivelando che una persona, presente nel programma, le ha confermato di avere le prove che andrebbero a confermare questi sospetti sul complotto. La Galgani ha invitato questo suo informatore a farsi avanti, facendo presente che non rivelerà mai il suo nome. Chi avrebbe dato queste informazioni a Gemma? Tra le dame e i cavalieri si nasconderebbe qualcuno che, al momento, non avrebbe intenzione di rivelare le prove che ha su Sabina e Maria.

Tina Cipollari non ha creduto alla segnalazione della Galgani, convinta che si sia inventata tutto. Al contrario Gianni Sperti ha dimostrato di credere a questo possibile complotto. Ed ecco che ora la dama torinese decide di riparlarne in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Innanzitutto, Gemma ci tiene a precisare che le hanno sempre dimostrato “una certa antipatia mascherata da buonismo”. In particolare, la Galgani si scaglia contro Maria, che fino a ora “non ha fatto altro che interporsi guarda caso nelle mie stesse frequentazioni”.

A Gemma sorge un dubbio: “Possibile che sia attratta proprio dagli uomini che piacciono a me? Secondo me, a lei non interessa nessuno, vuole solo giocare”. Non crede neanche alla sua solidarietà femminile. La Galgani afferma di sapere come selezionare attentamente le amicizie femminili e sicuramente in Sabina e Maria non vede delle amiche. Ma cosa ha generato in Gemma i dubbi sulla loro presunta complicità? La dama torinese ammette di aver notato che entrambe sono prive di reazione, tranne quando devono attaccare lei.

Inoltre, rivedendo le puntate a casa, ha avuto la possibilità di notare che “essendo seduta una davanti all’altra, si scambiavano battute e con una certa complicità, come se già si conoscessero o costruissero un copione a tavolino“.

Avrà ragione Gemma? Intanto, nella sua intervista, la dama torinese parla anche delle sue conoscenze. Sembra davveo molto presa da Maurizio, con cui di recente è scattato un bacio. Il cavaliere sta, però, conoscendo anche Valentina, su cui la Galgani non ha una buona opinione. In particolare, attacca la ‘rivale’ accusandola di non avere classe.

Maurizio piace molto a Gemma, che nel frattempo sta proseguendo una conoscenza anche con Biagio. Ma quello che prova per il primo pare essere più importante, visto che ammette che ormai da tempo non sentiva determinate sensazioni.

Sul nuovo numero del Magazine, vi è anche la prima intervista di Maurizio, il quale oggi confessa di non trovare in Valentina una persona sincera. Mentre con Gemma si trova molto bene.